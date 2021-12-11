Главред «Новой» Муратов в нобелевской речи призвал создать Международный трибунал против пыток

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток.

Дмитрий Муратов за нобелевской трибуной. Фото: Rune Hellestad/Corbis/Corbis via Getty Images

«Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям», — сказал он.

Муратов отдельно отметил участившиеся случаи пыток против, применяемых к заключенным и задержанным. «Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость», — сказал он.

В вопросе раскрытия пыток лауреат надеется на журналистов-расследователей. «Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против гуманности», — подчеркнул Муратов.

В середине октября бывший заключенный, житель Беларуси и программист Сергей Савельев перед для публикации собранные им видео с пытками заключенных из саратовской тюремной туберкулезной больницы №1. На одном из видео двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий гражданин засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях видны сцены избиений и однополого изнасилования без презерватива.

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После публикации видео с пытками заключенных президент Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова, в отставку подал глава саратовского УФСИН Алексей Федотов, всего было уволено 18 сотрудников регионального управления службы. СК возбудил дела о применении насилия к осужденным в регионе.

Публикация свидетельств пыток в саратовской системе ФСИН стала одним из самых громких кейсов в современной истории истязаний в пенитенциарной системе РФ наряду с пытками заключенных в Иркутской и Ярославской областях.

8 октября Норвежский Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марии Ресса за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира».

Муратов заявил, что намерен перевести свою часть Нобелевской премии (ему достанется около $600 тыс.) в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также на поддержку российских СМИ-«иноагентов» и в фонд помощи хосписам «Вера». Он посвятил эту премию погибшим журналистам «Новой газеты».

Муратов стал первым гражданином Российской Федерации, получившим эту премию. До этого премию мира получали физик и правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990).

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