 

Диетолог предупредила россиян о вреде доедания новогодних салатов

10.12.2021, 21:28, Разное
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Употребление недоеденных новогодних салатов, долго хранившихся после застолья, чревато проблемами со здоровьем и ослаблением иммунитета. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

По словам Королевой, несвежие салаты могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и даже вызвать отравление. Это, в свою очередь, может ослабить иммунную систему, состояние которой на 80% зависит от микробиома кишечника. Кроме того, врач рекомендует готовить на Новый год салаты из овощей и наиболее натуральных продуктов, таких как мясо индейки, авокадо и помидоры, сообщают “Вести Подмосковья”.



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