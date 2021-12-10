Диетолог предупредила россиян о вреде доедания новогодних салатов

Употребление недоеденных новогодних салатов, долго хранившихся после застолья, чревато проблемами со здоровьем и ослаблением иммунитета. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

По словам Королевой, несвежие салаты могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и даже вызвать отравление. Это, в свою очередь, может ослабить иммунную систему, состояние которой на 80% зависит от микробиома кишечника. Кроме того, врач рекомендует готовить на Новый год салаты из овощей и наиболее натуральных продуктов, таких как мясо индейки, авокадо и помидоры, сообщают “Вести Подмосковья”.