Расставаться нужно красиво – Личное мнение

Прагматичная Анечка Седокова не разочаровала: как только с мужем-баскетболистом не продлил контракт более-менее котируемый клуб, она разродилась (нет, в этот раз не дитём), а всего лишь заявлением повышенной эмоциональности.



Фото: Соцсети

И личико заплаканное выставила, и на расставание намекнула. Ну, не умничка ли?

Пожалуй, процитирую:

Как-то так было сегодня. И вчера. Но нужно взять себя в руки, надеть леопардовое платье с декольте и идти петь.

Обещание своё Анечка выполнила. Не подвела золотка: и леопарда было много, и силикона в декольте — в изобилии.

Если люди расстаются – это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять. И, когда сойдутся, очень важно открыто смотреть в глаза человеку. Ненависти избежать невозможно. Особенно, если один еще любит, а второй уже нет. Но расставаться нужно уметь красиво.

Эвона! Расставаться нужно уметь красиво, но ненависти избежать невозможно. Всем ясно, хоть и ничего не понятно?

Наивные женщины трудной судьбы, верящие в то что не единожды рожавшая женщина под 40 может быть роковой соблазнительницей, которая бросает безработного мужа и тут же находит ему замену в лице Абрамовича, могут прийти к неверному выводу.

Вывод выглядит так: Аня бросила нахлебника и намерена найти ему замену — богаче, успешнее, статуснее.

Это не так.

Никуда Анечка своего Яниса не отпустит: он — её последний вагон, и она это, в отличие от вас, понимает.



Фото: Соцсети

Не будет больше статусных. Не будет больше щедрых. Не будет больше богатых. Возраст, увы, не тот, чтобы ловить богача на силиконовое декольте.

Размазывая слёзы по филлерам, Седокова всего лишь пригрозила научить вас всех красивому расставанию.

Да, так и сказала:

Расставаться нужно уметь красиво. Планирую открыть курс на эту тему. Оставляю анкету записи.

Всё ясно? Денег от мужа ждать не приходится, а потому «Леопард, декольте, марафон». Всё сама-сама.

Вот что значит наша баба! Горжусь тобой, Анечка! И вообще я за тебя рада: красивый у тебя муж. Правда, красивый.

Сколько даёте браку Анечки? Когда Янис от неё свалит?

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