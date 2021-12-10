Какие тренды 2021 мы заберем с собой в следующий год и как пандемия продолжает влиять на выбор одежды

Декабрь – это месяц, в котором принято подводить итоги уходящего года. Мода в это непростое время сильно изменилась. В связи с пандемией многие люди перешли на удаленную работу. Это условие прогнозируемо вывело в тренды удобные трикотажные изделия. Модницы при сборке повседневных образов все больше стали ориентироваться на элементы спортивного стиля.

Защитники экологии стали пропагандировать минимализм и вторичную переработку старых вещей. Все это привело к расцвету ретро-тенденций. Кроме того, мода продолжает стирать границы между людьми разных комплекций и разного гендера. Теперь модницы и модники могут носить одежду, которая им нравится, а не ту, которую им навязывало общество.

Исходя из вышесказанного нет ничего удивительного в том, что многие актуальные тенденции 2021 перейдут с нами в год наступающий. Перед вами список основных позиций.

Кроп-топы

Укороченные топы и бра постепенно вытесняют рубашки и футболки из нашего гардероба. Силуэты оверсайз в наступающем году сохранят свою актуальность. Ну а модницы уже нашли баланс между комфортом и соблазнительностью.

Теперь даже в деловых образах можно встретить кроп-топы и укороченные жакеты. Если тело женщины спрятано под мешковатыми “папиными” штанами, совершенно логично, что она захочет показать хотя бы небольшую часть живота.

Платье-жакет

Маленькое черное платье тоже сильно видоизменилось. Соблазнительные дамские формы больше не выпячиваются наружу с помощью стрейчевой обтягивающей ткани и глубокого декольте. Платья-жакеты стали превосходной и чуть более брутальной альтернативой. Полуприталенный силуэт и короткая длина нивелируется широкими плечами и длинными рукавами классической формы. Носить такие платья можно не только с женственной обувью, но и с грубыми ботинками.

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Вязаные ретро-изделия

Также останутся актуальными в 2022 году всевозможные вязаные изделия: жилеты с узорами, кардиганы с аппликацией, трикотажные платья, просторные брючные двойки и свитера с длинными рукавами.

Крупная вязка и силуэт оверсайз приветствуются особо.

Изделия из искусственного меха

Многие современные тренды вытекают из успехов борцов за экологию и сохранность животного мира. Вот почему так популярны стали изделия из экокожи и искусственного меха. Меховые шубы-чебурашки различных фасонов и расцветок продолжат победоносное шествие по планете. Теперь эти изделия воспринимаются нами, как стильное дополнение к любому повседневному образу.

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Обувь на массивной подошве

Ретро-тренды не обошли стороной и обувь. Модницы высоко оценили удобство ботинок на грубой подошве и вновь обратили свои взоры на массивную платформу. Изделия подобного плана являются украшением минималистичных аутфитов. Особенно если они сами выполнены в цвете.

Поясные цепи

Среди аксессуаров особой любовью модниц пользуются поясные цепи, которые теперь модно носить не только с гламурными изделиями, но и с обычными брючными костюмами (на главном фото). Если в вашем гардеробе нет этого аксессуара, обязательно приобретите. Ведь с помощью этой вещицы вы сможете преобразить простой монохромный образ.

Длинные перчатки

Кроме того, в моде в будущем году останутся удлиненные перчатки всех мастей: вязаные, кожаные и цветные. С помощью этого аксессуара даже пальто можно носить с подвернутыми рукавами.