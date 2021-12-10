Назван напиток, провоцирующий рак кишечника

Ученые назвали напиток, который провоцирует развитие рака кишечника. Они заявили, что существует связь между употреблением алкоголя и появлением данной патологии.

Исследователи до сих пор не могут назвать точную причину, по которой развивается рак кишечника. Однако известно, что несколько факторов способствуют старту патологического процесса. Недавно проведенная научная работа показала, что употребление спиртного повышает риск развития онкологии.

Заболевание дает о себе знать, если человек в неделю пьет четыре и более порции алкогольных напитков. Риск развития рака кишечника повышается, если увеличивается число потребляемого спиртного. Мужчины чаще заболевают данным видом онкологии, нежели женщины. Такие выводы исследователи объясняют тем, что у представителей сильного пола расщепление алкоголя происходит по-другому.

Также рак кишечника провоцирует повышенное потребление красного и обработанного мяса. Речь идет о сосисках, беконе, салями, мясных консервах, куриных наггетсах. В сутки рекомендуется есть не более 70 граммов таких продуктов, пишет портал Newinform.