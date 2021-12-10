 

Долина объяснила наличие плохих песен в своем репертуаре

10.12.2021, 14:00, Разное
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Известная российская исполнительница Лариса Долина в рамках недавнего интервью объяснила наличие в своем репертуаре плохих песен. По словам знаменитости, их приходилось петь ради повышения популярности.
Лариса Долина является не только профессиональной певицей, но и педагогом МГИКа. Там она возглавляет кафедру эстрадно-джазового вокала. Недавно знаменитость рассказала, как во времена СССР начиналась ее карьера. Долина не скрывает, что в ее репертуаре были песни, которые не хотелось петь. Однако для развития карьеры ей приходилось идти на компромиссы. Это было важно для повышения узнаваемости. Долина пела достаточно много плохих композиций. За них артистке не стыдно, но они просто ей не нравились.

Чтобы попасть в ротацию на радио, необходимо было записать песню под названием «Вы хотели мне что-то сказать», которую написал Евгений Птичкин. Композиция являлась достаточно простой.

Лариса Долина сейчас известна своей ярой позицией относительности защиты профессии. Она считает, что на сцене должны выступать обученные люди. В эфире шоу Максим Галкина Долина устроила перепалку с поющим блогером Валей Карнавал, которая убеждена, что нет никакой необходимости в профильном образовании, если человеку хочется исполнять композиции, пишет портал «Слово и дело».



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