 

Мнение: Есть только один Китай

10.12.2021, 11:44, Разное
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"Китай является единственным, законно представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР" (с) МИД Никарагуа

Власти Никарагуа разорвала дипломатические отношения в Тайванем, заявив, что будут придерживаться политики одного Китая, где никакого отдельного Тайваня не существует.
В США уже заявили, что поскольку выборы в Никарагуа (где недавно победили сандинисты и Даниэль Ортега) были "несвободными и недемокраическими"), то это нелегитимное решение и не отражают "волю жителей Никарагуа". Надо понимать, в Вашингтоне лучше знают, какая воля у жителей Никарагуа и как они мечтают о том, чтобы признать "незалежный Тайвань".

В Китае уже приветствовали решение Никарагуа, тем более, что Китай последовательно проводит линию на сокращение числа стран признающих Тайвань. Не так давно решение о признании Тайваня отозвали Соломоновы острова (где вскоре после этого вспыхнул бунт с нападением на китайский квартал, а в столицу страны были введены австралийские войска). А на прошедших в Гондурасе выборах победу одержали местные левые, которые также обещали отозвать признание Тайваня. Чем меньше стран будет признавать Тайвань к моменту решающих событий по возвращению острова в родную гавань, тем проще будет Китаю обосновать решительные меры,  если таковые потребуются.

Само собой, после этого демарша, Никарагуа может рассчитывать на получение определенных плюшек от Китая.

Всего в мире осталось 14 стран признающих Тайвань – Гватемала, Гондурас, Белиз, Парагвай, Гаити, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Науру, Палау. Маршаловы острова, Эсватини, Ватикан.

Источник: Colonel Cassad



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