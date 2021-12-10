Мнение: Пробел

Вчерашнее заседание совета по правам человека с Путиным было любопытным с точки зрения характеристики как самого «совета», так и президента.

«Совет» вместо того, чтобы поставить один-единственный вопрос об идущем уничтожении конституционных прав граждан начал говорить о каких-то сугубо текущих (хотя и важных) проблемах. Тонкость в том, что обсуждать пытки и их недопустимость в условиях, когда людям отказывают в праве считаться людьми в принципе, само по себе бессмысленное занятие.

В России уничтожается сама основа деятельности этого «совета», и его члены еще до прихода к Путину вполне могли выработать единственно логичную позицию — поставить перед Путиным прямой вопрос: если вы лично и ваш режим ликвидируете права человека, как базовый институт отношений между государством и обществом, то мы в этом блуде участвовать не намерены. Соучастие в ваших преступлениях подразумевает согласие с ними и будущую солидарную ответственность. Примите нашу отставку и будьте здоровы. Но логика — это не то, с чем принято дружить в структурах путинской России.

С президентом тоже все просто. «Мемориал» у него — хорошие ребята, но защищают нацистских преступников. Сволочи.

При любом отношении к «Мемориалу» это — правозащитная организация. Она защищает права человека. В том числе и права преступников. У которых они тоже есть. Мало того — даже у казненного преступника есть право на достойное погребение. Но Путин вместо лекций ездил по соревнованиям, а потому в образовании у него очевидный пробел. Который усугубился профдеформацией. И такой человек стал гарантом конституции, в которой права человека где-то там вроде бы упомянуты. Неудивительно, что конституция при таком гаранте стоит не дороже рулона пипифакса.

Проблема Путина в том, что когда ему самому потребуется помощь «Мемориала», его уже не окажется. Но так далеко в Кремле не принято думать.

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