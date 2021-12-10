Признак неминуемых перемен в жизни: что приносит хозяевам приблудившийся чужой кот – горе или радость

Кошек всегда наделяли мистическими свойствами. Не удивительно, что есть много примет, связанных с пушистыми зверьками. Что сулит хозяевам дома приблудившийся кот? Ответ на этот вопрос зависит от состояния животного, окраса шерсти и ситуации.

Предвестник неприятностей

Плохо, если кот, пришедший на порог дома, имеет болезненный, изможденный вид, а на его теле видны повреждения. Животное чувствует негативную ауру жилища. И поэтому приходит туда. Его появление – предупреждение о том, что хозяина ожидают проблемы. Надо проявить осторожность. Позаботиться о больном животном, попытаться вылечить его. Помогая коту, человек может изменить свою судьбу к лучшему.

Удача

Иногда зверек возникает на пороге в тот момент, когда в семье есть финансовые проблемы или кто-то из обитателей дома болен. А вскоре кошка уходит так же внезапно, как и появилась. Что приносит хозяевам дома это событие? Согласно поверью, оно означает, что зверек забрал с собой плохую энергию. Вскоре после его ухода в семье начнутся позитивные изменения.

Обстоятельства

Необходимо обратить внимание на ситуацию, при которой кошка появилась в доме.

Если она пришла самостоятельно, это хорошая примета. Хозяев жилища ожидает благополучие.

Если зверек пришел в дом и умер там, значит, помещение обладает негативной аурой. Лучше сменить место жительства или пригласить в дом служителя церкви, чтобы он освятил комнаты.

Лучше позаботиться о зверьке, который зашел в комнату, где находится тот, кто серьезно болен. Согласно поверью, кот прибыл для того, чтобы избавить страдающего человека от недуга.

Животное, которое пришло в дом после смерти родственника, надо приютить. Поверье гласит, что покойник хочет утешить скорбящих близких. Заботясь о питомце, они могут отвлечься от горя.

Беременная кошка и детеныши

Если на пороге дома появилось животное, которое вынашивает потомство, это предвестник хороших новостей. Возможно прибавление в семье или улучшение финансового положения. Хозяевам жилища следует покормить кошку и по возможности приютить ее. Надо помочь животному родить детенышей.

Одного из малышей лучше оставить себе. А остальных пристроить в добрые руки.

Если к порогу дома прибился котенок, это событие благоприятно для супругов, которые долго пытаются зачать ребенка.

Скорее всего, их ожидает скорое исполнение мечты. Шанс на ее осуществление увеличится, если пара приютит детеныша и позаботится о нем.

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Трактовка в зависимости от времени

В каком месяце пришел кот?

Ответ на этот вопрос определяет то, как трактовать примету. Если животное появилось на пороге в январе, для хозяина настало время перемен, важных встреч и решительных действий. В феврале кот сулит удачу во всех сферах жизни. В марте – оживление угасших чувств либо начало новых отношений. Если зверек пришел в апреле, это предвещает успех в учебе, карьере. В мае – улучшение финансовой ситуации. Если кот пришел в июне, у хозяина будет возможность восстановить силы. Появление животного в июле предвещает улучшение здоровья и эмоционального фона.

В августе – очищение дома от плохой ауры, улучшение материального положения. Если животное пришло в сентябре, хозяевам следует избавиться от негативных мыслей и сделать генеральную уборку. В октябре приблудившийся кот подсказывает, что надо отказаться от общения с завистливыми, недоброжелательными людьми. Зверек, прибывший в ноябре – предвестник ссор, последствий порчи или сглаза. Кот, пришедший в декабре, предупреждает об опасности со стороны криминальных элементов или властей, сулит неприятности близким.

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Толкование в зависимости от цвета шерсти

Появление кота со светлым мехом предвещает удачу. Такой питомец станет талисманом для хозяев и улучшит состояние их здоровья.

Не нужно бояться, если к дому подходит черный кот. Это животное – предвестник радости, прибыли, добрых вестей. К тому же черный питомец отгоняет от жилища недоброжелателей, плохую энергию.

Рыжий кот подарит владельцам дома хорошее настроение.

И он привлечет выгодные знакомства. Вскоре хозяев ожидает успех в работе, повышение зарплаты. Одинокой женщине или холостяку появление рыжей кошки предвещает создание крепкой семьи.

Серый или голубой зверек олицетворяет нежные чувства. Появление такого кота предвещает супругам гармоничные отношения. А одиноким людям – удачу в личной жизни. Серые кошки оберегают дом от сглаза и порчи, способствуют успешному завершению проектов.

Трехцветные питомцы символизируют здоровье и удачу.

Тот, кто возьмет к себе такого кота и будет хорошо о нем заботиться, привлечет положительную энергию. В доме воцарится атмосфера радости, тепла. Если зверек с разноцветным окрасом покинул жилище, значит, в помещении было слишком много плохой ауры. Питомец забрал с собой негатив.

Как поступить, если появление кошки сулит несчастье?

В этом случае эксперты рекомендуют смягчить негативное действие приметы. Нельзя пугать и наказывать питомца. Напротив, кота надо пустить в дом, предложить воду и угощение, позаботиться о животном. Зверька следует оставить у себя, если есть такая возможность. Если ее нет, желательно пристроить кошку хорошим людям. Животное, которое хочет уйти, лучше отпустить. Вероятно, кошка забирает с собой негатив, накопившийся в доме.