С 1 января TikTok в России будет доступен только пользователям Госуслуг

В целях защиты прав несовершеннолетних россиян и для идентификации граждан с 1 января 2022 года доступ к интернет-сервису TikTok будет предоставляться только путём перехода с сайта Госуслуги.

Такое решение было принято членами Совета при Президенте РФ по развития гражданского общества и правам человека (СПЧ). По мнению уполномоченного при Президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, новые ограничения помогут оградить детей от потенциально вредного и экстремистского контента.

– Мне писали много мам, они жаловались на деструктивное содержание роликов: разврат, нецензурная лексика, критика государственных институтов. Благодаря Госуслугам мы предотвратим проникновение в TikTok несовершеннолетних. При этом они смогут смотреть там видео, но исключительно в присутствии родителей, – отметила детский омбудсмен.

Поддержал мнение коллеги и глава СПЧ Валерий Фадеев, заявивший, что новый порядок посещения популярной платформы позволит значительно расширить возможности отечественного правосудия.

– Это значительно экономит время сотрудников органов. Фактически каждый экстремист на виду и все его деяния моментально зафиксированы в базе. А это ускоряет и судебный процесс и разгружает суды, – заявил правозащитник.

Решение СПЧ уже отправлено для согласования главе государства.

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