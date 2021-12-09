Мнение: Коррупция обмельчала?

Генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко отрапортовал, что его подчиненные из службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в 2021 году выявили более 2,5 тысяч фактов получения взяток на общую сумму 1,1 млрд рублей.

«В том числе 768 в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб» — похвалился генерал.

Речь ведь не только о центральном аппарате службы, речь о всех сотрудниках службы, работающих во всех региональных управлениях МВД. А это, скорей всего, даже не сотни, а тысячи оперотовников. И 2,5 тыс «фактов получения взяток на общую сумму 1,1 млрд рублей» – это мизер.

Невольно вспоминаются залежи денег в квартирах, связанных с полковником МВД Дмитрием Захарченко и полковником ФСБ Кириллом Черкалиным. Кубометры денег обнаруженные у Захарченко потянули на 8 млрд рублей, у Черкалина – на 12 миллиардов. То есть только у двух полковников денег сомнительного происхождения было обнаружено и изъято больше, чем вся служба экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ способна вскрыть за 20 лет кропотливой работы.

С такими показателями, похоже, экономически выгоднее эту службу вообще распустить. Потому что на зарплаты, командировочные и содержание службы, думаю, было потрачено куда больше одного миллиарда. Не будет ли лучше, если функции борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией передать тем подразделениям МВД, которые борются с организованной преступностью?

Рис отсюда

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