Изнасилование, алкоголизм и роман с любовником дочери: что случилось с 65-летней Андрейченко

Исполнительница знаменитой роли в фильме “Мэри Поппинс, до свидания” родилась 3 мая 1956 года. Прежде чем успешно поступить во ВГИК и начать свой путь в актерской карьере, Наталья Андрейченко мечтала стать балериной, играла на аккордеоне и даже провалила вступительные экзамены в театральном училище им. Щукина. Несмотря на все будущая звезда добилась своей цели. Однако вскоре после поступления пережила первое в жизни серьезное несчастье.

Возвращаясь домой после вечерних занятий, Андрейченко едва не стала жертвой недобрых намерений водителя такси, который увез ее далеко в лес. Ей удалось вырваться, но во время побега от одного недоброжелателя артистка, увы, столкнулась с другими. Наталью поймали, избили и изнасиловали двое парней. Несмотря на то, что преступники вскоре получили большой срок, потрясение на всю жизнь врезалось в память актрисы.

На втором курсе Андрейченко не только начала получать первые роли, но и страдать от последствий бурной студенческой жизни. У будущей звезды начались серьезные проблемы с алкоголем. Именно тогда артистка пережила свою первую клиническую смерть – причиной стал препарат, введенный ей во время лечения от зависимости. А после 30 лет, когда Наталья Андрейченко угодила под колеса автомобиля, она столкнулась с клинической смертью во второй раз.

Слава к артистке пришла сразу после выхода на экраны фильма “Сибириада”. А как только зрители увидели Андрейченко в роли Мери Поппинс, они и вовсе стали ассоциировать ее только с этой героиней. Однако головокружительная популярность не уберегла звезду от последующих несчастий.

Своего первого сына Дмитрия артистка родила от композитора Максима Дунаевского, с которым прожила в браке восемь лет. Вторая наследница звезды, Настасья, появилась на свет от Максимилиана Шелла – австрийского актера. Ради спутника Андрейченко оставила родину и перебралась в США, а тот оставил ее у разбитого корыта, уйдя к другой женщине спустя 20 лет совместной жизни. К тому же, позже у Натальи разладились отношения со взрослыми наследниками.

Если в ссоре с дочерью актриса была виновата сама, потому как закрутила роман с ее бывшим возлюбленным, то сын сам спровоцировал материнский гнев. Дело едва не дошло до суда: Дмитрий снял с семейного счета миллион долларов, чтобы вложиться в свое дело. Однако мать и сын вскоре смогли простить друг другу обиды и помирились.

Около 10 лет Наталья Андрейченко провела в Мексике, но последний год из-за пандемии вынуждена жить в Подмосковье. Несколько лет назад звезда с головой ушла в сыроедение, йогу, медитации и философию. Артистка до сих пор ведет подобный образ жизни и активно делится своими успехами в “Инстаграм”. Кроме того, актрисе, кажется, удалось наладить личную жизнь. В 2020 году стало известно, что она уже несколько лет страстно, а главное – взаимно, влюблена в видеооператора и бизнесмена Романа (ударение на первый слог). Мужчина моложе Андрейченко на 22 года.