 

Мнение: Как Россия собирается пресекать «провокации» Киева?

09.12.2021, 16:16, Разное
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

Генерал сказал: «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства».

И добавил, что это ведет к обострению и без того накаленной обстановки.

Но при этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину — ложь.

Мне интересно, как Герасимов собирается пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе»? Если украинская армия начнет наступление на Донецк и Луганск, российская армия тут же ринется «пресекать провокацию»? В частях и подразделениях начнут проводить митинги и собрания с требованием немедленно прекратить провокацию? Начнут проводить флешбобы и собрать подписи под обращением в ООН с требованием остановить провокацию?

А еще мне интересно, если бы в свое время кто-то предупредил Россию, что будут пресечены «любые провокации российских властей по силовому урегулированию ситуации в Чечне», обвинив России в невыполнении хасавюртовских соглашений, как бы среагировала Россия на подобное предупреждение?

Фотография генерала армии Валерия Герасимова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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