Мнение: Как Россия собирается пресекать «провокации» Киева?

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

Генерал сказал: «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства».

И добавил, что это ведет к обострению и без того накаленной обстановки.

Но при этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину — ложь.

Мне интересно, как Герасимов собирается пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе»? Если украинская армия начнет наступление на Донецк и Луганск, российская армия тут же ринется «пресекать провокацию»? В частях и подразделениях начнут проводить митинги и собрания с требованием немедленно прекратить провокацию? Начнут проводить флешбобы и собрать подписи под обращением в ООН с требованием остановить провокацию?

А еще мне интересно, если бы в свое время кто-то предупредил Россию, что будут пресечены «любые провокации российских властей по силовому урегулированию ситуации в Чечне», обвинив России в невыполнении хасавюртовских соглашений, как бы среагировала Россия на подобное предупреждение?

Фотография генерала армии Валерия Герасимова отсюда

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