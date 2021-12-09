Скандалы: «Юлмарта» нет, а дело его живет

Совладелец парфюмерной сети «Рив Гош» и некогда крупнейшего в стране интернет-ритейлера Августа Мейера и его супруга Инна Мейер задержаны за мошенничество

Стали известны подробности задержания в Санкт-Петербурге совладельца парфюмерной сети «Рив Гош» и некогда крупнейшего в стране интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, а также его супруги и делового партнера Инны Мейер. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его банкротством.

В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра. Хозяев сразу же доставили в здание ГСУ СКР, находящееся буквально в десяти минутах ходьбы от дома задержанных. Допрос родившегося в США, а в 2015 году получившего российское гражданство и с 1999 года проживающего в Санкт-Петербурге 58-летнего Августа Мейера и его супруги особых результатов не дал. По данным источника “Ъ”, оба фигуранта якобы отказались давать показания. В итоге Августа и Инну Мейер задержали на двое суток, поместив в изолятор временного содержания. Сейчас следствие определяется, с ходатайством о какой мере пресечения для них обращаться в суд.

По данным “Ъ”, обоим инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК) у Сбербанка 1,3 млрд руб.

Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары. Однако за период с июня по сентябрь 2016 года «Юлмарт» перестал расплачиваться с кредитором, в результате чего и образовалась задолженность.

Отметим, что визит правоохранителей для Августа и Инны Мейер вряд ли стал неожиданным.

Свидетелями по уголовному делу с полученными в Сбербанке кредитами на общую сумму 2,3 млрд руб. они, по данным “Ъ”, стали еще в мае нынешнего года. Правда, и тогда Август Мейер и его супруга какие-либо показания давать отказались.

Само же уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей Сбербанка еще в июле 2017 года.

Его первым фигурантом через три месяца стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Следствие считает, что полученный в марте 2016 года «Юлмартом» кредит в 1 млрд руб. господин Костыгин так и не вернул.

Кроме того, по данным СКР, при получении займа он намеренно ввел сотрудников Сбербанка в заблуждение, не сообщив о просроченных обязательствах перед ним самого «Юлмарта». Еще до подписания кредитного договора он переуступил задолженность своему другу Олегу Морозову. Тот, в свою очередь, получив в июне 2016 года решение суда о взыскании долга, обратился с заявлением о банкротстве компании «Юлмарт». Однако впоследствии суд признал договор цессии недействительным.

Впрочем, механизм предполагаемых хищений, как считают в СКР, уже был запущен. Помимо того, что долг в 1 млрд руб. так и не был возвращен, в ходе расследования выяснилось, что свои требования в рамках банкротства «Юлмарт» заявили ООО «Балтийская электронная площадка» и ООО «Консультационная группа “Санация”», уступившие затем свои права ООО «Бигбокс». Следствию не составило особого труда установить, что хозяйкой последней фирмы является Инна Мейер. Отметим, что вместе с ней и ее супругом задержали и гендиректора ООО «Бигбокс» Елену Стрельцову. Интересно, что до 2015 года руководил этой структурой Дмитрий Костыгин, не отрицавший на заседании одного из арбитражей, что ООО «Балтийская электронная площадка» и ООО «Консультационная группа “Санация”» являются «дружественными» для него кредиторами, которые обратились «к дружественным арбитражным управляющим».

Самого господина Костыгина в октябре 2017 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест, а в конце 2018 года отпустил его под залог 25 млн руб.

В мае 2021 года обвинения в рамках этого дела были предъявлены также бывшим директорам «Юлмарта» и «Юлмарт девелопмент» Сергею Федоринову и Владимиру Шонурову. По данным “Ъ”, вскоре дела господ Мейера и Костыгина могут быть объединены.

Напомним, что проблемы с кредиторами у «Юлмарта» начались в 2016 году. До этого дистрибуторская сеть компании насчитывала свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны. По итогам 2013 года «Юлмарт» стал крупнейшим онлайн-магазином в России по версии журнала Forbes. В начале 2015 года «Юлмарт» объявил о подготовке IPO на $1 млрд, компания сообщала о предварительной оценке бизнеса в $5–6 млрд. В том году выручка составила рекордные для нее 62,7 млрд руб.

Конфликт же между акционерами компании привел к фактическому блокированию работы ее органов управления. Дмитрий Костыгин и Август Мейер, структурам которых принадлежали 61,5% «Юлмарта», разошлись во взглядах на развитие бизнеса с Михаилом Васинкевичем, который контролировал 38,5% ритейлера. В марте 2017 года стороны якобы были близки к завершению конфликта. Предполагалось, что компания может выкупить долю Михаила Васинкевича, которая оценивалась в 6–8 млрд руб. Соглашение планировалось заключить уже в апреле, но этого так и не произошло. С начала 2020 года «Юлмарт» фактически прекратил работу.

Среди других активов Августа Мейера в России остаются парфюмерная сеть «Рив Гош» (в ней его семье принадлежит 51%), кондитерская фабрика «Любимый край» (бренды «Посиделкино», «Пряничное настроение» и др.), сеть магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка радуги».

В России бизнесмен стал известен в 2002 году, когда вместе с тем же Дмитрием Костыгиным стал совладельцем сети гипермаркетов «Лента», выкупив 49% акций ритейлера за $15 млн. В 2011 году после череды корпоративных конфликтов продал свою долю за $1,06 млрд.

В 2021 году Август Мейер занял 181-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes, с состоянием в $650 млн.

Представитель Августа Мейера сообщил “Ъ”, что пока не готов комментировать ситуацию. Дмитрий Костыгин не ответил на звонки “Ъ”.

«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору всеми способами, предусмотренными законодательством»,— заявили “Ъ” в «Сбере».

Олег Рубникович; Константин Куркин