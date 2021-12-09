В МВФ озабочены резким повышением МРОТ в России

С 1 января 2022 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в РФ будет увеличен на 8% и составит 13 890 рублей.

В Международном валютном фонде (МВФ) считают увеличение неоправданно завышенным и прогнозируют уменьшение инвестиций в российскую экономику. В МВФ напомнили, что после дефолта в 1998 году Кремль последовательно вел политику привлечения иностранного капитала.

– Рынок дешевой рабочей силы стал важным стимулом для переноса производства из Европы и США в Россию. А это, в свою очередь, способствовало подъему российской экономики, — следует из отчета банка.

В МВФ отметили, что если тенденция роста зарплат сохранится, западные концерны начнут вывозить производство в Африку и Юго-Восточную Азию.

Также финансисты предупредили, что увеличение социальных выплат может привести к росту инфляции, а это способствует дестабилизации обстановки внутри страны.

МВФ рекомендует правительству РФ ограничиваться разовыми выплатами перед выборами президента или парламента и проанализировать возможность повышения пенсионного возраста до 68 лет.

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