Бадминтон, массаж, салат и фрукты: как индийские актрисы добиваются потрясающей фигуры, красивой кожи и густых здоровых волос

Индийские актрисы всегда притягивали к себе внимание как парней, так и девушек, которые восхищались их красотой и завидовали ей. И это неудивительно, ведь большинство из них обладают потрясающей фигурой, красивой кожей и густыми здоровыми волосами, что делает их поистине прекрасными. Но оказывается, если ухаживать за собой так, как они это делают, то стать красоткой сможет любая женщина, тем более что в этом нет совершенно ничего сложного, как можно убедиться на примере Анушки Сен.

Занятия спортом

Для того чтобы иметь идеальную фигуру, все актрисы ежедневно выполняют различные спортивные упражнения. Каждое утро после пробуждения многие из них делают зарядку, чтобы набраться сил и энергии на весь день. А чуть позже, днем или вечером, они обязательно выполнят некоторые упражнения для развития определенных частей тела и повышения их привлекательности. Для этого они сначала консультируются с фитнес-тренером, который объясняет им наличие проблемных зон и выносит вердикт, помогающий это исправить.

И наконец, многие артистки уделяют особое внимание тренировкам везде, а не только дома. Для этого они занимаются йогой, играют в бадминтон, катаются на велосипеде, совершают пешие прогулки или просто танцуют, чтобы поддерживать свою фигуру в форме.

Забота о коже

Так как актрисы постоянно находятся перед камерой, это вынуждает их тщательно ухаживать за своей кожей. Тем более что они еще и много путешествуют, так как редко съемки происходят в одной локации, из-за чего кожа девушек испытывает множество проблем.

Поэтому, вне зависимости от степени усталости, в конце дня все актрисы стараются позаботиться о своей коже, ведь только так можно быть уверенным, что утром она будет выглядеть просто отлично. И в основном они используют в таких случаях маски для увлажнения кожи и наносят перед сном увлажняющий крем.

Здоровые волосы

Большинство индийских актрис являются обладательницами длинных блестящих волос, которые выглядят так, что их можно использовать для рекламы шампуней. И оказывается, чтобы добиться такой шевелюры, женщины не только пользуются покупными косметическими средствами, но и не брезгуют традиционными индийскими рецептами.

Так, многие артистки для красоты и здоровья волос любят смешивать четыре масла – оливковое, касторовое, миндальное и кокосовое, а затем наносят их на волосы. Затем они берут теплое полотенце и оборачивают им волосы на 10 минут. Когда время истечет, полотенце нужно убрать, а затем помассировать себе кожу головы, чтобы убедиться, что волосы впитали все вышеперечисленные масла. Потом можно спокойно помыть голову и повторять такой ритуал раз или пару раз в неделю.

Диета

Для того чтобы иметь отличную фигуру, актрисы из Индии уделяют особое внимание своей диете с самого раннего возраста. Многие из них начинают свой день с чашки теплой воды и ложечки меда, что насыщает и запускает метаболизм. Потом, через время, можно уже и позавтракать едой с высоким содержанием клетчатки. А затем наступает время работы или отдыха, во время которых у индианок и мысли не возникает о перекусах. Ну а сам рацион их питания составлен лучшими диетологами, которые особый упор делают на потребление большого количества фруктов и овощей.