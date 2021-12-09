Простенькая загадка – Личное мнение

Хочу загадать вам очень простенькую загадку. Не залезая пока подкат поста посмотрите внимательно на картинку — её я сама нарисовала.



Фото: Соцсети

Что вы видите?

А видите вы — нет, не серость. Вы увидели маленькую красную точку и только её.

Наше восприятие так устроено — на фоне серости мы всегда видим что-то яркое. Именно на это — пусть оно даже маленького размера! — мы обращаем внимание. Больше внимания на крошечную точку, а огромную массу серости в упор не видим.

К чему это я? К тому, что работает и приносит результат только яркое.

Необычное. Не такое, как всё остальное. Хотите добиться чего-то? Не будьте такими, как все!

Особенно это работает в сфере рекламы и маркетинга. Все предлагают одно и то же. У всех — одинаковые методы, и это было бы ещё полбеды.

Беда в том, что обычное и серое не работает. А что ещё хуже, сами продаваны это пониманют.

Современные рекламщики часто сами не верят в эффективность своих методов. Иначе как ещё понять тот давно замеченный факт, что себя и свои агентства они продвигают с помощью совершенно других технологий, нежели те, которые они предлагают своим клиентам?

Ну, вот реально — как такое возможно? Получается, что они сами не верят в эффективность того, что предлагают клиентам?

Причём всех своих клиентов обычные рекламщики-СММщики и маркетологи продвигают одинаково — с помощью интеграций у одних и тех же блогеров, СЕО, таргетинга и т. д. Просто посредники: купил блогера-продал блогера! А хоть у одного инста-блогера вы видели рекламу маркетингового агентства?

Напрашивается подозрение: не нахлобучивают ли они своих клиентов, втюхивая им инстаписечку, но не пользуясь сами её услугами?

Посмотрите на это фото. Какие эмоции вызывает? Недоумение? Может, даже непрязнь?

Почему этот человек не улыбается приторной белозубой улыбочкой, почему его лицо не отфотошоплено до уровня гладкой младенческой задницы? Да кто он такой, что он себе позволяет?!

Но если среди глянцево-прилизанных рекламных физиономий вы увидите ЭТУ, то запомните именно её, правда? Вот именно этим и цепляет аудиторию Миша Фадееы, самый необычный, но и самый эффективный рекламщик в нашей стране. Феномен российского digital-маркетинга.

Да, только один маркетолог в России работает принципиально по-другому — Михаил Фадееы. Все рекламные технологии Фадееы сначала обкатывает на самом себе и своем агентстве АМР.

И за свой счёт! По своей рекламе понимает, какие методы и каналы эффективны. И только после этого предлагает проверенные на себе инструменты своим клиентам.

Фадееы даже не совсем маркетолог. Или даже совсем не маркетолог. Он, конечно, рекламщик, но с твёрдой позицией бизнес-девелопера. Он, прежде всего — разработчик и конструктор вашего бизнеса. Он не бюджеты осваивает, а развивает бизнесы клиентов.

Поэтому не впаривает давно неэффективное СЕО или рекламу у блогеров-звездуль с накрученными и ботными подписчиками.

Для каждого клиента Миша подбирает самые эффективные в его конкретном случае методы продвижения. О которых, кстати, открыто пишет в своем блоге. Открыто и бесплатно — просто задаром раздаёт свой собственный 20-летний маркетологический опыт и мудрость.

Вот, например, он подробно и в цифрах рассказал, как организовать продающий коммерческий инстаграм-аккаунт с оборотом в миллион рублей ежемесячно. Исключительно практический опыт Мишиного клиента. И совсем не о том говорит Миша Фадеев, чему учат инстаграмные гуры СММ — лента инстаграма совсем не обязательно должна быть глянцевой и эффектно зафотошопленной.

А тут заклеймил позором рекламщиков, которые снимают красивые рекламные ролики. Красивые, но никак не дающие продаж рекламируемого продукта! И на пальцах показал, как делать НЕкрасивые, но реально продающие ролики. Вы понимаете, насколько его подходы отличаются от типичных маркетологов и рекламщиков?

А ещё — как правильно выбирать эффективных блогеров для продвижения.

Или как поднять с нуля до миллионных оборотов (причём, в долларах) никому неизвестный бренд тюменских наушников CGPods.

Или как увеличить вдвое чистую прибыль косметолога-одиночки: девушка после работы с Фадеевым стала зарабатывать на своих услугах не 150, а 300-400 тыс. рублей в месяц.

Или как с рекламы у двух блогеров продать курсы правильного питания на 1 миллион рублей. Иногда кажется, что этот чертов рекламный гений Фадеев может ВСЁ!

Фадеев не боится рассказывать даже о своих промахах. К примеру, о том, как с ним обошлись клиенты, после того, как он за месяц им обеспечил продажи на 4,5 млн рублей.

А особенно Мише удаётся жанр разоблачений. Чего стоит его разгромная статья про секту инфоцыган!

Агентство Фадеева (которое, к слову, уже 14 лет на рынке) — полного цикла. Это значит, что вам сделают не только рекламу, но и обеспечат полноценную инфраструктуру вашего даже небольшого бизнеса: вплоть до доставки и платежного процессинга.

В России только один такой маркетолог — не «нормальный», не «как все», а реально эффективный. Думающий о том, как поднять ваш бизнес.

Познакомиться с Фадеевым и его агентством АМР можно по этой ссылке.

Очень рекомендую подписаться на его телеграм-канал.

Больше нигде вы не найдете столько полезной практической мудрости маркетинга. Там же, в телеграм-канале — анонсы всех его новых статей на сайте.

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