«Мой папа видел на Кубе странное безголовое существо»

Пользователь сайта Reddit с ником villainouskim поделился историей о странном безголовом существе, которое его отец однажды увидел на Кубе в 1980-х годах:

Мой папа простой и приземленный человек, он всегда очень скептически относился ко всему паранормальному, и я, честно говоря, никогда не видел, чтобы он чего-то боялся.

Он инженер-химик, выросший на ферме на Кубе, и на этой ферме с ним однажды произошло одно странное событие, от которого у него до сих пор бегут мурашки по коже, когда он рассказывает об этом.

Мой отец жил в маленьком городке посреди Кубы, его отец был фермером, поэтому мой отец проводил большую часть своего времени вне школы, помогая с посевами и сельскохозяйственными животными.

Однажды он заработался в одиночку на дальнем конце поле (для него подобное не представляло ничего необычного). Было уже так поздно, что стемнело, поэтому он решил возвращаться домой.

Примерно на полпути к дому он внезапно почувствовал ужасный запах, который он описал как что-то гниющее, похожий на запах от трупа животного. Это было странно, потому что когда он днем шел к полю этой же тропой, он ничего подозрительного тут не видел и не ощущал этого запаха.

Однако он не думал ни о чем особом, продолжая путь, пока впереди не показался силуэт очень странного живого существа. Было действительно очень темно и единственный источник света для него был свет от Луны, при этом мерзкая вонь становилась все сильнее и сильнее.

Сбитый с толку, он шел к существу, пока не оказался прямо перед ним. И он был крайне озадачен тем, как выглядело это существо.

Он описал его так: это как если бы вы взяли двух лошадей, разрезали их вертикально посередине и потом сшили их две задние части воедино. Ноги этого существа были вывернуты и у него точно были копыта.

Оно стояло совершенно неподвижно, так что мой отец не мог сказать, дышит ли оно вообще. Он обошел его по кругу и нигде не увидел ни головы, ни открытой раны, указывающей на то, что у существа вообще была голова.

Позже мой отец сделал для меня набросок того, как выглядело это создание, но я давно его потерял, однако сделал для вас коллаж, показывающий приблизительно то, как оно выглядело.

Внезапно живот существа начал светиться, и мой отец услышал то, что он мог описать как “многоголосый неразборчивый шепот”. Тут наконец его чувство самосохранения победило и он побежал к дому, не останавливаясь ни на мгновение, пока не оказался под крышей.

В ту ночь он почти не спал, а как только выглянуло солнце, он решился вернуться в то место и посмотреть, сохранилось ли там что-то или может быть там остались следы существа. Однако он ничего там не нашел.

Мой дед, когда узнал об этом случае, заявил, что он никогда не видел этого на своей ферме, но он видел здесь некоторые другие необъяснимые вещи, поэтому он всем сердцем поверил моему отцу.

Я думаю, также важно отметить, что мой отец за всю свою жизнь не злоупотреблял ничем, кроме как несколько раз выкурил травку и иногда принимая алкогольные напитки. И по сей день его пугают воспоминания об увиденном, и он до сих пор понятия не имеет, что это могло быть.