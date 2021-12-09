 

Скрыла беременность, вошла в топ самых сексуальных: что известно о молодой мачехе дочери Юлии Началовой

09.12.2021, 9:54, Разное
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Известная певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Дочка артистки Вера потеряла маму, когда ей было всего 12 лет. Заботу о девочке взяли на себя не только родители покойной звезды, но и ее бывший супруг Евгений Алдонин. К тому же, Веру тепло приняла в семью новая жена футболиста Ольга.

Евгений Алдонин женился на новой возлюбленной в 2014 году – спустя три года после развода с популярной певицей. Несмотря на то, что личность Ольги Алдониной до сих пор вызывает у общественности неподдельный интерес, о женщине известно не так много. Несколько лет назад девушка заняла второе место в топе самых сексуальных женщин футболистов по версии портала Sports.Ru.

Белокурая красавица, действительно, очень хороша собой. По мнению некоторых, ее внешность даже чем-то напоминает черты Юлии Началовой. Однако характер двух избранниц Евгения вряд ли можно назвать похожим. Ольга, в отличие от Юлии, посвятила себя тихой семейной жизни.

Новая спутница футболиста быстро нашла общий язык не только с его дочкой Верой, но и с экс-супругой. Началова, которой удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем, никогда не препятствовала его общению с наследницей и хорошо относила к его новой возлюбленной. Певица даже поздравила пару с рождением сына Артема в 2016 году. Ольга и Евгений вместе пришли проститься с артисткой на похоронах, и оба окружили заботой 12-летнюю Веру, потерявшую маму.

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Публикация от Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin)

Осенью 2019 году, через несколько месяцев после смерти Юлии Началовой, новая супруга бывшего мужа исполнительницы родила второго ребенка. Общественность и не подозревала, что в это тяжелое время Ольга носила под сердцем дочку Анжелику. Молодая мама тщательно скрывала беременность – правда о прибавлении вскрылась уже после родов.

Супруга Алдонина поддержала идею о переезде падчерицы в их семейный дом, хотя уже воспитывала двоих детей. Однако Вера предпочла остаться с бабушкой и дедушкой. Несмотря на то, что девочка не живет у отца, она проводит много времени с родителем, мачехой, братом и маленькой сестренкой. Ольга Алдонина продолжает поддерживать и, насколько это возможно, заботиться о падчерице. 1 декабря Вера отпраздновала своей 15-й день рождения с семьей отца. Ольга поделилась в “Инстаграм” снимком с праздника и поздравила падчерицу с важной датой.



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