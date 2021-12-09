12 декабря мимо Земли пролетит самая яркая комета 2021 года

24 ноября 2021 года астрономы засекли яркую комету в северном предрассветном небе между двумя галактиками. Ярким следом света, пересекающим галактику, оказалась комета C/2021 A1, также известная как Леонард.

Комета окажется на максимально близком расстоянии к Земле 12 декабря, всего за пару недель до того, как она достигнет своего ближайшего расстояния от Солнца.

Комета была впервые обнаружена астрономом Грегори Дж. Леонардом в январе этого года в обсерватории Маунт-Леммон. Тогда он заметил слабый объект, который был почти в 160 000 раз тусклее, чем самые слабые звезды, видимые невооруженным глазом. В то время комета находилась в 149,565 миллионах километров от Солнца близко к орбите Юпитера.

Первые расчеты показали, что космическое тело движется по невероятно длинной, сплющенной эллиптической орбите, с удалением на 523 миллиарда километров. Когда объект приблизился к Солнцу, он начал оттаивать, оставляя за собой след. Поскольку объект так долго находился вдали от солнечных лучей, он мог заморозить углекислый газ, азот и монооксид углерода, которые испаряются и придают ему высокую яркость. Но по мере приближения к Солнцу его яркость начнет уменьшаться.

Астрономы предполагают, что комета движется по замкнутой орбите и, вероятно, она посещала окрестности Солнечной системы около 70 000 лет назад.

Комета будет видна за пару часов до восхода солнца, низко в небе с востока на северо-восток через созвездия Береники, Боэты и Серпенс Капут. Это будет легко заметить с помощью обычного телескопа или даже бинокля. Комета пройдет между Арктуром и ручкой Большой Медведицы, когда она приблизится к Земле.