Придержи ярлык!

Власть захотела обсудить с народом qr-коды — и попала в бурю из страха и ненависти. Чего на самом деле боятся люди — отвечает социолог Алексей Левинсон.

Тридцать лет назад тысячи людей выходили на улицы поддержать демократию. Десять лет назад проходили массовые митинги протеста против ее попрания. На протяжении десятилетий эти митинги были главной формой для выражения того, что народ требует. Судя по тому, что крупных митингов не было ни накануне, ни после последних думских выборов, в эту форму выражения народной воли больше не верят. Эта страница закрыта. Но кончились ли протесты и массовые волеизъявления? Нет. Но у них теперь другая форма, другой состав участников и другие масштабы. Об этом и будет рассказ.

Когда ковид пришел в Россию, к этому не было готово общество, к этому не была готова власть. Власть совершила ошибку, решив сделать «Спутник» инструментом нужного ей пиара, для этого выпустив вакцину до срока. Власть отменяла ею введенные ограничения на время голосования за нужные ей поправки. Эти и другие ее неверные жесты не позволили построить то единство власти и народа, о котором, наверное, мечталось: мол, в РФ беда, и мы все сплотились ради борьбы с нею. В итоге власть не получила благодарности даже за то, что было реально сделано в борьбе с эпидемией.

Ввиду сделанных ошибок государство в значительной мере утратило доверие населения в вопросах, связанных с эпидемией.

Ограничительные меры, вводимые государством, встречают все более широкий протест — где сорок процентов, где половина и более отказываются принимать меры, вводимые вроде бы для их же блага. Протест имеет и уличные формы, но в основном он в интернете.

За последнее десятилетие в интернет пришел новый массовый пользователь. Он обнаружил в интернете свободу слова и начал ею пользоваться в масштабах, которые многократно превзошли активность «протестантов» Болотной и даже активность навальнистов.

Протест по поводу вакцинации и ограничительных мер заполонил социальные сети. Власть робеет, надеясь, что протест не выплеснется из интернета на улицы. На повестке дня введение QR-кодов для контроля за поведением людей. Волна протеста против них уже начала подниматься. Спикер Госдумы Вячеслав Володин — вероятно, для того, чтобы оценить потенциал сопротивления «вызвавшим общественный резонанс законопроектам о QR-кодах» — поместил в телеграм-канале осторожный пост, где упомянул эти законопроекты, но ничего определенного про них не сказал.

Наша Дума, как известно, не место для дискуссий. Но если пост ее председателя в интернете считать ее виртуальной частью, то на этом думском пространстве развернулась дискуссия небывалых размеров. В самом деле, прошлый пост Володина на трепетную тему — не привлечь ли М.С. Горбачева к суду за развал СССР — вызвал 24 000 откликов. А безобидное вроде бы послание, но содержащее слово-триггер «QR-код», собрало в тридцать раз больше — 724 000.

Володин потом написал, мол, не ожидал, что откликов будет так много. Но кто-то из комментаторов в телеграме уже обратил к нему такие слова:

ражданин Володин, одумайтесь, не открывайте ящик Пандоры, всем плохо будет, очень.

Похоже, что повод для беспокойства у власти есть. Общая атмосфера внутри этой телеграм-дискуссии напряженная. Пусть значительная часть постов — перебранка между комментаторами, но основной адресат полных гнева постов — власти. Люди бросают им самые тяжкие обвинения:

Недопустимо возвращение фашизма в нашей стране!!! ФАШИЗМ НЕДОПУСТИМ!!! НЕТ QR-КОДАМ!!!

QR-ФАШИЗМ в РФ не пройдет!!!

О фашизме упоминают даже в сочувственном обращении к вице-спикеру:

Уважаемый Вячеслав Викторович! Если Вы настоящий, наш, Поволжский, русский по духу человек, гражданин настоящий, скажите нет куарам, вакцинам и всему этому фашистскому позорищу! Ждем от Вас политического и мужского решения! Не разочаруйте женщин РФ и нормальных пацанов и мужчин. Мы пока вам верим! Не бойтесь, если что, мы подстрахуем!

Защитить власти от шквала обвинений в связи с готовящимися ограничениями в этой дискуссии брались только нодовцы. Но им приходилось уводить разговор в сторону от QR-кодов:

Отстранить от власти иноагентов, озвучить поддержку курсу Путина на суверенитет, публично выразить поддержку Путину, Володину, Бастрыкину и другим участникам «большого НОД».

Им, видимо, велено бороться и с антиваксерами. И хоть те сами толкуют, что вакцины нам навязал Запад, нодовцы утверждают:

Антиваксеры организованы все теми же нашими заклятыми заокеанскими партнерами.

Но названные выплески не должны скрыть от нас другой важной темы дискуссии. А этой темой оказывается не более не менее, как свобода и права человека. Тронув поправками Конституцию, людям напомнили о ней. Теперь они напоминают о ней властям:

Прошу отклонить законопроекты о куар-кодах! Они вводят дискриминацию и разделяют людей, лишают часть жителей их законных конституционных прав, что НЕДОПУСТИМО! Статья 19 Конституции РФ: «1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина…»

Согласно Конституции РФ, ст. 55 не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие Права и Свободы человека и гражданина.

Меня не пускают заработать на кусок хлеба. Каждый должен иметь право выбора. Конституция РФ Глава 2. Права и свободы человека.

Что творите? Людей реально лишают рабочих мест, если они не вакцинированы! Вернитесь к справедливости и к основам Конституции!

Часть постов строит аргументацию, указывая на то, что им кажется нарушениями законов и нормативных актов РФ.

Требования предъявления так называемых Ку-Ар-Кодов — действие требующего подпадает под ст. 127.1 УК РФ.

Требование предъявлять QR-код — это «нарушение Медтайны — статья 137 УК РФ».

Апелляции к законам и правам здесь делаются не профессиональными правозащитниками, а теми, кто, оказывается, учился у них. Здесь знакомые лозунги оказываются в незнакомых контекстах:

Против QR-кодов, за допуск зарубежных вакцин, за честные выборы и за свободу политических заключенных, Свободу Навальному!

Здесь говорят о нарушениях прав человека и его свобод не по тем поводам, по которым об этом пишут в «Новой». Но у кого есть монополия на слово «свобода»?

Сообщество в телеграме объединено коммуникацией плотнее, чем многие иные сообщества в нашей стране. У него есть свои обычаи и привычки, нечто вроде общего стиля общения.

Но это не значит, что оно едино и единомысленно. Самому большинству в лицо говорят:

Все меры, которые в отношении ВАС принимают, проходят только потому, что ВЫ добровольно исполняете все хотелки правящей верхушки. И вся ответственность за ВАШУ хреновую жизнь лежит только на ВАС. Вы никогда не найдете ответственного за ВАШЕ угнетение и уничтожение, потому что во все времена все делалось ВАШИМИ же руками.

По самому центральному предмету описываемой дискуссии большинству возражает некоторое активное меньшинство:

Я полностью поддерживаю введение QR-кодов. Я осознаю, что будет множество проблем, сложностей и неудобств для людей. Но я также понимаю, что другого способа справиться с заразой нет и не будет. Более того, уверен, что меры запоздали.

Поколения, выходившие на митинги тридцать и десять лет назад, заявляли о ценностях свободы и прав человека, выдвигали требования соблюдать Конституцию и законы страны. Оказывается, эти слова услышаны. Они звучат в неожиданных контекстах и по неожиданным поводам. Но те, кто их произносит, в них верят.

Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»*

При участии Любови Борусяк Рабочие материалы для анализа предоставлены Юлией Баталовой

*внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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