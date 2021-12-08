 

Нина Хаген раскритиковала исполнение своей композиции оркестром Бундесвера на проводах Меркель

08.12.2021, 20:31, Разное
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Немецкая панк-рок певица Нина Хаген осталась недовольна тем, как исполнили её композицию на военном параде в честь ухода в отставку Ангелы Меркель. Она считает, что дирижёр военного оркестра своей интерпретацией полностью исказил идею песни.

Восточногерманский суперхит «Ты забыл цветную плёнку» Хаген впервые исполнила в 1974 году, когда Ангеле Меркель было двадцать лет. Будущая канцлер в то время была поклонницей панк-рока, и потому выбрала эту мелодию для церемонии своих проводов на пенсию. Традиции провожать глав государства на покой военным парадом в Германии около 400 лет, однако на федеральных канцлеров она распространилась лишь недавно. Канцлер вправе выбрать любую мелодию, которую военный оркестр исполнит на его проводах. Меркель, чья молодость прошла в ГДР, выбрала хит Нины Хаген.

«Идея песни была полностью извращена. Эта песня была протестом против грубых восточногерманских мужиков, а оркестр играл её как марш юных тельмановцев. Я всё ждала, когда мимо промаршируют дети в синих галстуках. Если бы не факелы, я бы подумала, что вернулась в ГДР», – заявила Хаген.

Особенно возмутило 66-летнюю певицу то, что после мелодии «Ты забыл цветную плёнку» оркестр Бундесвера заиграл церковный гимн. Она заявила, что это было ещё более грубым оскорблением традиций панк-рока, чем интерпретация её песни военным дирижёром.

Хаген пообешала впредь никогда не исполнять свой хит 1974 года, поскольку считает его осквернённым навеки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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