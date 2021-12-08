Мнение: Мерилин Монро и терапия травм

Последний психоаналитик Мерилин Монро Ральф Гринсон так описывал психотерапию с Монро, что очевидно: он надевал на нее колпачок, а на себя корону Спасателя. Увидите это? А секрет обаяния Монро?

“Гринсон начал следующую беседу с обычных вопросов о первых годах жизни и детстве. Мэрилин долго молчала, затем обронила только одно имя: Грейс.

— Кем она была для вас?

— Никто, подруга моей настоящей матери, то есть, я хотела сказать, ненастоящей. Настоящая — это Грейс; она хотела сделать из меня кинозвезду. Что хотела сделать из меня мама, я не знаю. Убить меня? Странно, я только вам могу об этом сказать. Я всегда говорю журналистам, что моя мать умерла. Она жива, но я не вру, говоря, что она мертвая. Когда меня отдали в детский дом на Эль Сентро-авеню, я кричала: «Нет, я не сирота! У меня есть мама! У нее рыжие волосы и нежные руки». Я говорила правду, только вот она ни разу до меня не дотронулась.

Гринсон счел, что эта история об умершей матери не была ложью. Мертвая была на самом деле жива, но когда Мэрилин сказала, что ее живая мать словно мертвая, она говорила правду. Он не стал интерпретировать.

— Чему вы учились, прежде чем стать актрисой?

— Я не закончила среднюю школу. Я позировала, была натурщицей. Всматривалась в зеркала или в людей, чтобы узнать, кто я такая.

— Вам для этого нужен был взгляд других людей? Мужчин?

— Почему же только мужчин? Мэрилин не существует. Когда я выхожу из своей гримерной на съемочную площадку, я Норма Джин. И даже когда камера снимает, Мэрилин Монро есть только на экране.

— Вы поэтому испытываете такую сильную тревогу, когда должны сниматься? Вы боитесь, что кино украдет у вас ваш образ? Женщина на экране — не вы? Образ дает вам жизнь и в то же время он вас убивает? А живой взгляд настоящих людей в реальной жизни?

— Слишком много вопросов, доктор! Я не знаю. Мужчины на меня не смотрят. Они бросают на меня взгляд, но это не то. С вами все по-другому. В первый раз, когда вы меня приняли, вы посмотрели на меня словно из глубины самого себя. Как будто во мне был кто-то, с кем вы собирались меня познакомить. Мне от этого стало легче.

Психоаналитику понадобилось некоторое время, чтобы заметить одну странную, беспокоящую деталь. В промежутке между двумя взглядами, когда никто на нее не смотрел, лицо Мэрилин, расслабляясь, словно увядало, умирало.

Хотя Мэрилин сразу показалась Гринсону умной, его, тем не менее, удивила ее любовь к поэзии, театру и классической музыке. Артур Миллер, третий муж Мэрилин Монро, за которого она вышла четыре года назад, решил расширить ее кругозор, и за это она до сих пор была ему благодарна. В то же время она не упускала случая высказать ядовитую обиду на него: он холодный, бесчувственный, его привлекают другие женщины, им помыкает его собственная мать. В ту пору ее брак уже пошатнулся. Ив Монтан стал лишь предлогом. В действительности она отдалилась от мужа по другим причинам.

Психоаналитик специально встретился с Миллером и обнаружил, что он действительно дорожит своей женой и искренне обеспокоен ее состоянием, хотя время от времени сердится и отталкивает ее. «Мэрилин нуждается в безусловной любви и преданности. Иначе все для нее невыносимо».

Впоследствии Гринсон думал, что Монро, вероятно, в итоге прогнала Артура Миллера по сексуальным причинам. Она считала себя фригидной, и ей было трудно получить больше нескольких оргазмов с одним и тем же мужчиной.

После смерти Мэрилин один разговор подтвердил чувство, которое появилось у Гринсона, когда он увидел ее впервые: у нее есть тело, но она — не это тело.

«В конечном итоге, — сказал ему Миллер, устремив взгляд в пустоту, — что-то божественное рождалось из этой бесплотности. Она была совершенно неспособна порицать, осуждать — даже тех людей, которые причинили ей боль. Находясь рядом с ней, любой встречал безусловное приятие, входил в зону какой-то лучезарной святости, покинув ту жизнь, в которой безраздельно царствует подозрение. Она была наполовину королевой, наполовину потерянной девочкой, то поклоняясь своему телу, то отчаиваясь из-за него».

Вскоре после этого психоаналитик рассказал своему коллеге Уэкслеру о впечатлениях от начала терапии. «Когда ее тревога растет, она начинает действовать, как сирота, брошенный ребенок, проявляя мазохизм, который провоцирует окружающих на то, чтобы плохо обращаться с ней, оскорблять ее. История ее прошлого все более и более фиксируется на травмах, которые переживают сироты. Эта тридцатичетырехлетняя женщина до сих пор живет в убеждении, что она всего лишь брошенная беззащитная девочка. Она чувствует себя маленькой и незначительной. В то же время весьма гордится своей внешностью, хотя и не удовлетворена сексуально. Она считает себя очень красивой, даже самой красивой на свете. Когда она должна появиться на людях, то делает все, чтобы выглядеть обольстительно и произвести хорошее впечатление; а у себя дома, когда никто ее не видит, совершенно не обращает внимания на то, во что одета. Украшать свое тело — это для нее основной способ обрести некоторую стабильность, придать жизни смысл. Я сказал ей, что, насколько я знаю, действительно красивые женщины не все время красивы. В некоторые моменты, в некоторых ракурсах они банальны и даже уродливы. Это и есть красота — не состояние, а преходящий момент. Как мне показалось, она не поняла моих слов», — заключил Гринсон, покидая своего компаньона и не оставив ему возможности ответить. Уэкслер хорошо знал его, он понимал что Ральфу Гринсону не хватает не столько ответов, сколько вопросов” (М. Шнайдер “Последний сеанс Мерилин”)

Смерть Мерилин от суицида оказалась серьезным ударом по Гринсону и по психоанализу в целом. Психоанализ даже называли одной из возможных причин ее смерти. А Гринсон так и не смог оправиться после произошедшего, в том числе и физически, свернул терапевтическую деятельность, болел и хандрил. Этот несчастный опыт прошел трактором и по его судьбе.

На самом деле у Мерилин была душевнобольная мать, из-за чего девочку забрали в сиротский приют, психически больная бабушка, а сама она регулярно принимала большие дозы препаратов наркотического действия, стремясь справиться с бессонницей, которую в том числе и вызывали эти препараты. К суициду привело, в основном, это, а не другое. Она опаздывала на несколько часов на съемки из-за лошадиных доз снотворных, которые она принимала, но эти опоздания и конфликты из-за них вгоняли ее в тревогу, с которой она опять справлялась с помощью препаратов. Но ей нужна была терапия отвлекающая ее от сампокопания и обращающая ее фокус вовне.

Гринсон честно лез из кожи, чтобы помочь ей. Мерилин хотела, чтобы он работал с ней очно каждый день и постоянно был на связи по телефону. Гринсон был очарован Монро, а она была в восторге после знакомства с ним и говорила домработнице Лине Пепитоун, по воспоминаниям той:

– Лина, Лина, наконец-то я нашла себе его. Я нашла себе Иисуса!

– Иисуса?

– Да, Лина, я зову его Иисусом. Он для меня творит чудеса!

(“Случай Мерилин М. и другие провалы психоанализа” Л. Мекаччи)

Дальше Лина описывала, что чем больше продолжалось погружение Мерилин в эпизоды прошлого, тем чаще она говорила про свое “сиротство” и свое несчастное детство, а раньше об этом даже не упоминала.

Случай Гринсона и Мерилин подтолкнул психоаналитическое общество к пересмотру правил терапии, к осознанию роли границ в общении психотерапевта и клиента.

Нет сомнений, что терапия при которой терапевт и клиент находятся в таком слиянии как Гринсон и Мерилин, может быть опасна, особенно для неуравновешенных клиентов. Многие обвиняли Гринсона в том, что он завладел умом Мерлин из корыстных соображений, она приносила ему большие деньги. Но Гринсоном двигала, конечно, не корысть, а любовь к ней, которую он сам не мог честно отрефлексировать из-за короны Спасателя.

Сможете описать эту корону?

“Анна Фрейд сразу же обратилась к нему с соболезнованиями: «Я страшно сожалею о Мэрилин Монро. Я точно знаю, что вы чувствуете, потому что у меня случилось то же самое с одним из моих пациентов, который несколько лет назад принял цианид перед моим возвращением из США. Постоянно прокручиваешь все в голове, чтобы найти, что можно было сделать лучше, и остаешься с ужасным чувством поражения. Но, знаете, я думаю, что в таких случаях нас действительно побеждает что-то, что сильнее нас и против чего психоанализ, несмотря на всю его действенность, слишком слабое оружие».

Гринсон ответил тотчас же:

«Дорогая, дражайшая Анна Фрейд.

С Вашей стороны действительно великодушно написать мне с таким пониманием. Это был страшный удар во многих отношениях. Она была моя пациентка, я заботился о ней. Она была такой жалкой, в ее жизни было так много страшного. У меня были надежды, связанные с ней, мы думали, что продвигаемся вперед. Теперь она мертва, и я осознаю, что все мое знание, мое желание и моя решимость оказались недостаточны. На самом деле я был для нее больше, чем внимательный терапевт. Чем я был для нее? Я не знаю. Возможно, братом по оружию в битве с тьмой. Возможно, мне следовало увидеть, что я был для нее и врагом, так же, как и она для меня. «Рабочий альянс» имеет свои пределы. Это не моя вина, но я последний мужчина, который бросил эту странную и несчастную женщину. Видит бог, я старался, но не смог преодолеть все деструктивные силы, которые были развязаны в ней несчастьями ее прошлой и даже настоящей жизни. Иногда я думаю, что весь мир желал ее смерти — или, во всяком случае, многие люди в мире, особенно те, кто после ее смерти скорбел напоказ. Это приводит меня в ярость. Но, прежде всего, я чувствую печаль и разочарование. Это удар не только по моей гордости, но и по моей науке, хорошим представителем которой я себя считаю. Мне понадобится время, чтобы пережить это; я знаю, что от этого останется шрам. Мои добрые друзья прислали мне сочувственные письма, и это помогло. Мне больно вспоминать, но, только думая об этом, я смогу это когда-нибудь забыть…» (Шнайдер)

Что касается Анны Фрейд, она тоже занималась с Мерилин терапией и провела несколько сеансов (1956 год), после которых у Мерилин был очень здоровый и плодотворный период, по ее отзывам и отзывам близких. Потом она снова искала психотерапевта, Анна порекомендовала ей Крис, а позже Крис порекомендовала ей Гринсона (1960 год).

Что же имело такой хороший эффект в случае Анны Фрейд?

Анна убедила Мерилин начать посещать приют и играть там с детьми. Скорее всего именно это помогло Мерилин обрести устойчивость, а не копание в детстве.

До этого Мерилин страдала из-за очередного выкидыша и тщетных попыток стать матерью. Возможно играть с маленькими детьми, особенно сиротами – лучший способ терапии депрессий у несостоявшихся матерей. Если женщина очень хочет, но не может родить, ей следует обратить свое внимание в сторону маленьких сирот или маленьких родственников, если они есть, в сторону детей, о которых она может всерьез заботиться, а не просто изредка играть как с детьми подруг.

И это во много лучше, чем обвинять жестокий мир в отсутствии собственных детей.

По приведенным отрывкам видно, что большее уважение к Мерилин и отсутствие жалости принесло бы Гринсону больше успеха?

А понятно ли из фрагментов, что психолог должен помогать прокачке ресурсов и переводу фокуса на других, а не залипанию на себе, блужданию в прошлом и копанию в травмах? Терапия может быть очень вредной, если человек погружается в себя, суживая мир до точки своего Я.