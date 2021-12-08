 

Казаки отхлестали нагайками краснодарцев, не имевших QR-кодов

08.12.2021, 19:11, Разное
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Массовые рейды по проверке QR-кодов среди граждан прошли в Краснодаре. Организатором мероприятий на добровольных началах выступила краевая казачья организация. Активисты проинспектировали общественные места, торговые центры, рынки и общественный транспорт краевой столицы и требовали от людей подтвердить наличие прохождения курса вакцинации. 

“Казаки всегда стояли на страже интересов государства и народа. И не столь важно это война, утилизация вражеских продуктов питания или принуждение к добровольной вакцинации. Непозволительно в сегодняшних условиях ходить по городу без QR-кода и заражать людей. Поэтому мы провели рейды везде, где много людей, и разъяснили им необходимость сделать прививку”, – рассказал атаман Верзилов.

Атаман добавил, что не везде люди встретили казаков доброжелательно. В таких случаях им пришлось применить нагайку. По его словам, недоразумений было около сотни. 

“Всех таких подозрительных личностей мы записали, если через месяц мы их вновь встретим без QR-кода, накажем ещё строже”, – резюмировал казак.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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