Казаки отхлестали нагайками краснодарцев, не имевших QR-кодов

Массовые рейды по проверке QR-кодов среди граждан прошли в Краснодаре. Организатором мероприятий на добровольных началах выступила краевая казачья организация. Активисты проинспектировали общественные места, торговые центры, рынки и общественный транспорт краевой столицы и требовали от людей подтвердить наличие прохождения курса вакцинации.

“Казаки всегда стояли на страже интересов государства и народа. И не столь важно это война, утилизация вражеских продуктов питания или принуждение к добровольной вакцинации. Непозволительно в сегодняшних условиях ходить по городу без QR-кода и заражать людей. Поэтому мы провели рейды везде, где много людей, и разъяснили им необходимость сделать прививку”, – рассказал атаман Верзилов.

Атаман добавил, что не везде люди встретили казаков доброжелательно. В таких случаях им пришлось применить нагайку. По его словам, недоразумений было около сотни.

“Всех таких подозрительных личностей мы записали, если через месяц мы их вновь встретим без QR-кода, накажем ещё строже”, – резюмировал казак.

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