Merck и Pfizer зарегистрируют препараты от COVID-19 до конца года



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До конца года две новые таблетки от COVID-19 будут зарегистрированы в США, сообщает The New York Times. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) вскоре разрешит выпуск таблеток Молнупиравир и Паксловид.

Таблетки Молнупиравир, которые производят Merck и Ridgeback, по некоторым данным снижают риск госпитализации и смерти от COVID-19 на 30%, если принимать их в течение пяти дней с момента появления симптомов. Принцип действия этого лекарства следующий — Молнупиравир создает множественные ошибки в РНК вируса, снижая его способность к репликации.

Что известно о “волшебной таблетке” Pfizer?

Экспериментальный препарат показал беспрецедентную эффективность против коронавируса и может изменить ход пандемии.

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Другой пероральный препарат Паксловид, созданный Pfizer, может работать даже эффективнее — препарат на 85% снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса при приеме в течение пяти дней после появления симптомов. Принцип его работы — подавление репликации патогена и снижение вирусной нагрузки до минимума.

Великобритания зарегистрировала Молнупиравир еще в ноябре 2021 года и уже активно применяет его для лечения больных коронавирусной инфекцией. Препарат прописывают наиболее уязвимым пациентам для приема дважды в день.

Ранее «Медновости» сообщали, что Минздрав и Росздравнадзор одобрили проведение исследований экспериментального препарата Паксловид для лечения коронавируса. Испытания стартовали 12 ноября, окончание полного цикла планируется в марте 2023 года.