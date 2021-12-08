 

На время инаугурации Олафа Шольца жителей еврейского квартала Берлина эвакуируют из города

08.12.2021, 15:11, Разное
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Федеральная служба безопасности Германии (ФСБГ) приняла беспрецедентные меры в связи с инаугурацией Олафа Шольца на должность федерального канцлера.

Для обеспечения безопасного проезда кортежа делегации ЕС по улице Шуцманштрассе всех жителей прилегающего к ней еврейского квартала временно эвакуируют из города.

жителей еврейского квартала Берлина эвакуируют из городаШеф службы безопасности канцлера Ральф Шмульке пояснил, что такие меры приняты из-за полученных сообщений о готовящемся покушении на членов австрийской делегации со стороны сепаратистов, отказывающихся признавать законным вхождения Австрии в состав ФРГ. Также усилены будут меры контроля и наблюдения.

В тёмное время суток вдоль улицы будут стоять полицейские с факелами, чтобы не дать потенциальным террористам скрыться в темноте. Эвакуированных берлинцев временно разместят на территории соседних государств Восточной Европы.

– Канцлер – символ нации. Он наш вождь и кормчий на пути к либеральной демократии. Права человека и толерантность будут длиться 1000 лет, благодаря мудрости нашего канцлера Шольца, да будет его имя вечно прославляемо. Мы все в едином порыве приветствуем нашего демократически избранного лидера и клянёмся служить ему и идеалам свободы до последнего вздоха, каких бы это ни потребовало жертв, – прокомментировал ситуацию Ральф Шмульке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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