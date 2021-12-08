 

С Александром Градским перед смертью была не его вдова

08.12.2021, 12:24, Разное
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Перед смертью с певцом Александром Градским находилась не его вдова Марина Коташенко. Журналист Андрей Караулов рассказал, что он крепко сжимал руку своей подруги.
Со дня смерти Александра Градского уже прошло 9 дней. Мэтр скончался в одной из столичных больниц в возрасте 72-х лет. Исполнителя хита «Как молоды мы были» похоронили на Ваганьковском кладбище. Она усыпана венками и цветами.

Градского увозили в больницу уже в бессознательном состоянии. Рядом с ним находилась сиделка и поклонница, которая сжимала ему руку. В это время Коташенко якобы была за городом с детьми. Журналист назвал эту ситуацию странной.

За месяц до смерти Александр Градский якобы успел оформить отношения с Мариной Коташенко. До этого он прожил с ней больше 17 лет. Актриса родила от композитора двоих сыновей Александра и Ивана. Друзья Градского рассказали, что он постепенно готовил избранницу к своей смерти. Ему было важно, чтобы Коташенко был приспособлена к жизни и умела самостоятельно решать все проблемы.

Источник: teleprogramma.pro



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