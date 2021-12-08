Остались лишь стебли и листья: как Меньшиков съел цветы, чтобы завоевать девушку

Олег Меньшиков стал звездой буквально за мгновение – когда на экраны вышел фильм “Покровские ворота”. С того времени в его творческой биографии появилось много новых работ, в которых он проявил себя разноплановым актером, способным создать любой образ.

В личной жизни у него тоже все в порядке. У Меньшикова идеальный брак. Его жена намного младше его, но это не мешает супругам практически ежедневно ощущать непрекращающийся медовый месяц. А ведь чтобы когда-то привлечь ее внимание, актер съел цветы из ее букета.

Знаменательный День влюбленных

Они познакомились 14 февраля на концерте Михаила Жванецкого. Анастасия Чернова попала туда совершенно случайно. Но это полностью изменило ее жизнь. Перед ней сидел Олег Меньшиков.

Настя там была с молодым человеком, который тогда за ней ухаживал. В тот день он принес ей букет роз.

Цветы девушка держала в руках. Вдруг Меньшиков оглянулся, увидел ее и, чтобы привлечь хоть как-то внимание понравившейся ему девушки, начал есть ее букет, отщипывая лепесток за лепестком. Настя была уверена, что актер такой эксцентрик всегда. А вот Меньшиков позже говорил, что на тот момент просто ничего другого ему в голову не пришло.

На фото Настя в детстве с сестрами и братьями

Сам актер на концерте был с педагогом Анастасии, а после окончания действа предложил Черновой съездить в ресторан. Она начала отказываться, но потом решила согласиться. Первый раз девушка попала в тусовку состоявшихся артистов.

Их первый вечер

В ресторане Настя боялась лишний раз повернуть голову. А как же! Рядом сидел он – недосягаемая звезда. Девушка стеснялась и боялась заказать хоть что-нибудь. После ужина актер предложил подвезти ее домой и уже на месте попросил номер телефона. Причем он тоже смущался. Позвонил ей через несколько минут, чтобы узнать, нормально ли она дошла до квартиры.

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В тот вечер они говорили несколько часов. Потом актер пропал. Позже Меньшиков признавался, Что ему нужно было время на обдумывание, ведь разница в возрасте между ними была достаточно большая – 23 года. Пару месяцев он все обдумывал, а потом позвонил вновь.

Больше они не расставались. Так началась сказка их жизни.

Идеальная пара

Выбор Меньшикова в свое время удивлял многих: его жена красива, но своей красотой, без всяких уколов красоты, силикона и прочих новомодных веяний. К тому же она простая и добрая, она согласилась пожертвовать карьерой ради любимого мужа.

Когда Настя рассказала о своем романе маме, та поначалу опешила. А потом долго не звонила дочери, боясь того, как она будет разговаривать, если трубку поднимет зять. Но постепенно семья привыкла, до сих пор к Олегу очень трепетное отношение.

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В их семье модником можно назвать именно Меньшикова. Он яркий, довольно эксцентричный актер, который умеет подать себя в выгодном свете. А Настя практически не старается выглядеть ярче мужа. У нее все скромно и умеренно.

Она убеждена, что романтика не нужна, потому что в их отношениях забота мужа видна невооруженным глазом. И в этом она может убеждаться ежедневно.

Иногда разные люди говорят, что муж якобы не разрешает ей сниматься в кино. Но все не так. Настю просто не приглашают. Да и работать с мужем она побаивается – в работе он гений, а она себя не чувствует на таком же уровне.

На каждой премьере фильма с участием Меньшикова Настя испытывает безграничную гордость и счастье: муж безупречен, как всегда.