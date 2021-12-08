С 1 января семьи с детьми ждет увеличение социальных выплат

В соответствии с решением властей с 1-ого января в России увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В связи с этим будут пересчитаны все пособия, в основе которых лежит этот минимум. Что касается выплат родителям, то в первую очередь изменения коснутся больничных и пособий по беременности и родам. При расчете таких пособий величина МРОТ особенно важна для тех женщин, которые не работали в предыдущие два года.

Как сообщил Life, со следующего года пособия по больничным листам, а также по беременности и родам будут оформляться в электронном виде и все будет происходить автоматически, что значительно упростит процедуру для женщин с детьми и других граждан.

Также со следующего месяца значительно упрощается порядок получения единовременного пособия при рождении ребенка в семье, где оба родителя работают. За этой выплатой может обратиться один из родителей, и от него впредь не потребуют целого перечня документов.

Всего российское правительство реализует несколько сотен мер поддержки для семей с детьми, и эта политика будет продолжена. Эксперты не исключают, что в следующем году в рамках целевой поддержки семьи с детьми вновь получат единовременное пособие в размере 10-15 тысяч рублей.

Также немаловажно, что с 1-ого февраля будет произведена индексация детских пособий. Отмечается, что помимо федеральных пособий в следующем году будет повышен и ряд региональных выплат.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что с 1-ого января россиян ждут пенсионные новшества.