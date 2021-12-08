 

На новогодние праздники вход в ЦУМ станет платным

08.12.2021, 8:51, Разное
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В связи с потенциальным ростом количества посетителей и в целях компенсации издержек после трудоустройства контроллеров QR-кодов руководство ЦУМ сообщило о взимании платы за посещение торгового центра в период с 31 декабря 2021 по 14 января 2022 годов.

Для пенсионеров, инвалидов, детей до 12 лет и студентов будет действовать скидка– Большинство посетителей ЦУМа посещают наш торговый центр как музей, не совершая покупок, особенно если речь идёт о жителях российских регионов. Чтобы поддерживать ЦУМ в идеальной чистоте, необходимо тратить средства, а в период новогодних выходных количество посетителей возрастает на порядок. Поэтому мы считаем целесообразным взимать плату за посещение ЦУМа в размере 500 рублей с человека, что соответствует стоимости билета в Третьяковскую галерею или Эрмитаж, – заявили в администрации.

Для пенсионеров, инвалидов, детей до 12 лет и студентов будет действовать скидка в 50%. Они смогут посетить один из самых известных магазинов страны за 250 рублей. Герои России и Герои Труда, а также ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Госдумы и члены правительства смогут посетить ЦУМ бесплатно.

В случае если посетитель потратил в ЦУМе более 20 тысяч рублей, после предъявления чека он сможет рассчитывать на возврат средств за входной билет. С 15 января 2022 года посещение торгового центра снова будет бесплатным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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