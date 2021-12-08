 

День памяти священномученика Климента: что нельзя делать 8 декабря 2021 года

08.12.2021, 6:00, Разное
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ИСТОРИЯ

Апостол от 70-ти, четвертый епископ Рима, Климент родился в богатой и известной семье. Его предки были родственниками императора Трояна.

Когда Климент был маленьким, его отняли у родителей и отдали чужим людям. Он получил прекрасное образование, как тогда было заведено среди юношей Рима. Когда мальчик вырос, он уехал из Рима в Палестину. Там Климент познакомился с апостолом Петром и крестился.

Апостол сделал Климента епископом и своим учеником. С 90 по 99 год он являлся епископом Рима. Климент обратил к христианской вере многих язычников. Однако его деятельность разгневала императора, и он приказал казнить его, утопив в море. Климент умер в муках. 8 декабря 2021 года церковь чтить память Климента.

СВЯЗЬ СО СЛАВЯНАМИ И ПЕРВАЯ ХРИСТИАНСКАЯ СВЯТЫНЯ

В предании сказано, что в начале 60-х годов IX века мощи священномученика Климента явились на поверхности воды во время соборной молитвы херсонесского духовенства и пришедших в город проповедников Кирилла и Мефодия. Братья верили, что Климент покровительствует их миссионерской работе и просвещению славян.

Киевский князь Владимир, крестившись в Херсонесе, привез в свой стольный город частицу мощей священномученика и оставил их в Десятинной церкви. Это была первая христианская святыня, попавшая на Русь.

ПРИМЕТЫ

В этот православный праздник продолжается пост. Нельзя есть мясо, а также ругаться с близкими и сквернословить. Не рекомендуется занимать деньги и употреблять спиртные напитки. В этот церковный праздник рекомендуется отправиться в храм и почтить память священномученика Климента, помолившись ему о здоровье.



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