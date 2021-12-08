Россиянин попытался прибить свои гениталии к Красной площади

В Москве мужчина из подмосковного Долгопрудного попытался прибить свои гениталии к камням на Красной площади. Для этого он использовал молоток и гвозди.

Инцидент произошел около полуночи 6 декабря. Нарушителя спокойствия задержали дежурившие неподалеку сотрудники полиции. 24-летний хулиган пояснил, что пойти на столь странную выходку ему приказали духи. Задержанного госпитализировали в психиатрическую больницу, он находится под наблюдением врачей, передают “Вести Подмосковья”.

Напомним, что аналогичный случай произошел у стен Кремля восемь лет назад. Тогда художник из Санкт-Петербурга Петр Павленский также попытался прибить половые органы к брусчатке в День сотрудника органов внутренних дел.