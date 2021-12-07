 

Подмосковные врачи удалили пациенту опухоль весом пять килограммов

07.12.2021, 23:20, Разное
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В подмосковной Балашихе хирурги удалили одной из пациенток злокачественную опухоль весом пять килограммов. Об этом сообщили в местной администрации.

Женщина обратилась в подмосковный онкодиспансер в сентябре с жалобами на выпирающий живот, после чего ее госпитализировали в реанимацию. Главный врач медучреждения Владимир Асташов рассказал, что врачи успешно извлекли из ее тела новообразование размером свыше 30 сантиметров. Вскоре после операции пациентка смогла самостоятельно передвигаться и принимать пищу, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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