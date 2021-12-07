Суд оштрафовал Google еще на 9 млн рублей

…за неудаление запрещенной информации.

Мировой суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на девять млн рублей по трем протоколам за неудаление запрещенной информации. Об этом в нескольких публикациях сообщает телеграм канал московских судов.

Компанию признали виновной по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Ранее Google уже оштрафовали на два миллиона рублей по той же статье. У компании накопилось штрафов на 49 млн рублей, три из них на шесть млн корпорация полностью оплатила.

В середине ноября за неудаление запрещенного контента на три миллиона рублей оштрафовали мессенджер Telegram. В итоге сумма штрафов, назначенных компании с начала 2021 года, составила около 40 млн рублей.

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По данным Роскомнадзора (РКН), всего суды в РФ с начала года оштрафовали интернет-компании более чем на 187 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

Больше всего штрафов собрала компания Facebook — на 70 млн рублей. Восемь из них на общую сумму 26 млн корпорация уже выплатила. Twitter за 10 месяцев оштрафовали на 38,4 млн рублей. TikTok, «Одноклассники» и «Вконтакте» получили штрафы на 4,1, 4 и 3 млн рублей соответственно. При этом, TikTok уже полностью оплатил все штрафы.

В октябре РКН впервые потребовал применить к Google и Facebook оборотный штраф за неудаление «незаконного» контента. Новый штраф может составить в размере от 5% до 10% годовой выручки, его точную сумму определит суд.

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