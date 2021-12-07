 

Убившему двух человек в московском МФЦ грозит пожизненное заключение

07.12.2021, 18:54, Разное
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Мужчина, застреливший двух человек в МФЦ на Юго-Востоке Москвы, может провести остаток жизни в тюрьме. Об этом сообщили журналистам представители СК.

Во вторник 45-летний Сергей Г. открыл огонь по сотрудникам и посетителям Многофункционального центра госуслуг “Рязанский”. В результате погибли двое и пострадали трое человек. Он был оперативно задержан находившимся на месте происшествия сотрудником МВД. В отношении убийцы возбудили уголовное дело.

Некоторые очевидцы утверждали, что преступник начал стрельбу сразу при входе в МФЦ. Другие сообщили, что мужчина открыл огонь после того, как ему сделали замечание из-за отсутствия маски.



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