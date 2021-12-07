 

Россиянам придется платить «налог на роскошь» за китайский Haval H9

07.12.2021, 18:48, Разное
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Стало известно об основных изменениях при расчете налога на роскошь. По данным экспертов, россиянам, которые владеют транспортными средствами стоимостью 3-5 миллионов рублей, придется оплачивать транспортный налог с возросшим коэффициентом.
Речь идет о некоторых комплектациях автомобилей Jeep Wrangler и Compass, Toyota Hilux, Volkswagen Tiguan R-Line, а также Mazda CX-9 и Mitsubishi Pajero Sport. Сюда включены и все комплектации Haval H9, но базовая вне списка, так как ее стоимость не превышает трех миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что в новом году регионы получат возможность предоставлять владельцам авто ряд льгот, но они не смогут самостоятельно определять сроки уплаты налога на роскошь. Иными словами, всем им придется внести необходимую сумму до 1 марта. Что касается организаций, которые владеют транспортными средствами, то им разрешено самим рассчитывать размер налога, а в конце календарного периода сравнивать собственные данные с данными инспекций, пишет издание «Экономика сегодня».



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