Врач-сексолог назвал 10 полезных преимуществ секса для здоровья человека

Многие исследователи говорят о пользе секса для организма и здоровья человека. Врач-сексолог Егор Шепелев согласен с этим мнением, назвав 10 полезных преимуществ интимной близости для обеих полов.

Регулярный секс способен облегчать стресс, так как нормализует артериальное давление. По этой причине партнеры лучше реагируют на стрессовые ситуации. Также интимная близость укрепляет иммунитет, защищая человека от вирусных инфекций и простудных заболеваний. Люди, регулярно занимающиеся сексом, имеют повышенную самооценку, что тоже положительно отражается на состоянии здоровья.

Во время полового акта продолжительностью 30 минут сжигается около 80 калорий, если же временной промежуток увеличить, то можно избавиться от 500 граммов лишнего веса. Также секс способен облегчать боль за счет повышенной выработки гормона окситоцина. Он, в свою очередь, влияет на уровень эндорфинов и способен повышать доверие к партнеру и чувство привязанности.

Во время интимной близости улучшается работа сердечно-сосудистой системы, хотя многие партнеры напрасно переживают, что во время секса может произойти сердечный приступ. Во время полового акта улучшается кровообращение, за счет чего снижается риск сердечных недугов.

Благодаря регулярному сексу женщины могут укреплять мышцы таза, что предотвратит проблемы с мочевым пузырем в будущем. Что касается представителей сильного пола, то процесс снижает риск рака предстательной железы. В завершение Шепелев отметил, что регулярный секс позволяет крепче и качественнее спать. На это влияет уже известный гормон окситоцин, вырабатываемый в большом количестве во время полового акта.

Источник: solenka.info