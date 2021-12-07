Прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

Она напомнила, что Москва – первый город в мире, где началась бесплатная вакцинация от COVID-19. Каждый желающий может сделать прививку быстро, удобно, и безопасно, сказала Ракова.

Заммэра отметила, что выездные бригады вакцинации продолжают работать в популярных местах, а поликлиники ежедневно без предварительной записи принимают пациентов.

Ракова уточнила, что 680 тысяч жителей столицы прошли повторную вакцинацию. Она призвала всех, особенно людей из групп риска, сделать прививку. “Откладывать на потом — значит подвергнуть себя опасности”, – добавила заммэра.

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают в поликлиниках и популярных общественных местах. Пройти вакцинацию можно в крупных торговых центрах, в том числе в ГУМе на Красной площади. Всего действуют 100 пунктов.

Ранее международное исследовательское агентство StartupBlink назвало Москву лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону.

Добиться высоких показателей помогли передовые решения, применяемые в период пандемии. Среди них – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, технологии, адаптирующие жизнь горожан в непростой период пандемии, а также облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, а также страховые компании, фармакологические производства и сайты.