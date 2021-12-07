 

Прививку от коронавируса в Москве сделали 5,7 млн человек

07.12.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она напомнила, что Москва – первый город в мире, где началась бесплатная вакцинация от COVID-19. Каждый желающий может сделать прививку быстро, удобно, и безопасно, сказала Ракова.

Заммэра отметила, что выездные бригады вакцинации продолжают работать в популярных местах, а поликлиники ежедневно без предварительной записи принимают пациентов.

Ракова уточнила, что 680 тысяч жителей столицы прошли повторную вакцинацию. Она призвала всех, особенно людей из групп риска, сделать прививку. “Откладывать на потом — значит подвергнуть себя опасности”, – добавила заммэра.

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают в поликлиниках и популярных общественных местах. Пройти вакцинацию можно в крупных торговых центрах, в том числе в ГУМе на Красной площади. Всего действуют 100 пунктов.

Ранее международное исследовательское агентство StartupBlink назвало Москву лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону.

Добиться высоких показателей помогли передовые решения, применяемые в период пандемии. Среди них – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, технологии, адаптирующие жизнь горожан в непростой период пандемии, а также облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, а также страховые компании, фармакологические производства и сайты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Мнение: Володин проговорился о тайне власти?

10.12 / Байкер получил 27 ударов ножом, но выжил и рассказывает, что говорил с Ангелом-Хранителем

25.11 / Мнение: О том, как реальный «корнет Оболенский» создавал ЦРУ США

22.03 / Мнение: Путин, Шойгу и песец

11.03 / В гостях у Памелы Андерсон: экскурсия по особняку актрисы в Малибу за 15 миллионов долларов

18.05 / Под Москвой в аварии с квадроциклом погиб человек

04.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 03.10.2020

18.11 / Хартия добросовестных участников рынка СПК

20.09 / Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

21.02 / “Совсем оборзели”: Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика