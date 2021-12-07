 

США пытаются восстановить доступ к системе SWIFT после хакерской атаки со стороны России

07.12.2021, 16:51, Разное
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Министерство информационной безопасности США сообщает, что пока не может назвать точных сроков восстановления работы системы быстрых платежей SWIFT на территории страны.

Сообщается, что ответственность за взлом взяла на себя российская хакерская группировка Anonymous.

потребовали от Белого дома выкуп в размере 400 млрд долларовВ 17:00 по московскому времени главный сервер SWIFT, расположенный в Нидерландах, удалил базу данных ключей авторизации более чем 210 млн американских пользователей. В результате они не могут пользоваться системой двухфакторной аутентификации, используемой для установления безопасного зашифрованного соединения.

За восстановление ключей хакеры потребовали от Белого дома выкуп в размере 400 млрд долларов, а также признание Крыма территорией России и отказ от поддержки тайваньских сепаратистов.

– Нас впервые отключили от международных валютных транзакций. В стране коллапс. Остановилась торговля, остановилась работа госпредприятий. Нельзя купить себе ни шоколадку, ни гамбургер. Крупнейшие банки объявили, что если доступ к SWIFT не будет восстановлен до конца недели, то они начнут объявлять банкротство. Мы не знаем, что с этим делать. Скорее всего, придётся платить выкуп, – считает секретарь по вопросам информационной безопасности Дженнифер Смит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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