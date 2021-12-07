“Оказывается для победы неважно откуда ты”: Евгения Касатова жительница Тамбова, победительница международного конкурса красоты

Почему ты решила принять участие именно в конкурсе “Мисс Офис”?

На конкурсе “Мисс Офис” недостаточно быть просто красивой, поэтому я не могла пропустить такой вызов для себя. Узнала о конкурсе, кстати, совершено случайно, когда летом листала ленту Instagram. Тут же подала заявку и попала в последний, “счастливый вагон”, полуфиналисток.

Как отреагировали на твоей работе, узнав, что ты будешь представлять на конкурсе не только себя, но и свою компанию?

В “Усадьбе Асеевых” я руковожу отделом маркетинга, поэтому коллеги уже привыкли к моим нестандартным подходам к работе. Мне и правда захотелось, чтобы как можно больше людей во всем мире узнали о белоснежном творении в стиле модерн известного зодчего Льва Кекушева. К счастью, мне это удалось. Коллеги поддержали на всех этапах, кто чем мог.

Как ты оценивала свои шансы на победу в конкурсе? Ты ожидала, что станешь “Мисс Офис – 2021”?

Были разные эмоции и ожидания на всех этапах подготовки. Сначала я ехала только за победой, потом расстраивалась на репетициях, когда что-то не получалось. На второй неделе тренировок я отпустила все грезы о заветной короне, счастливая бегала на все занятия и наслаждалась каждым этапом с полной отдачей.

Помнишь, как тебя встретила столица, когда ты приехала на подготовку к финалу?

Две недели в Москве были особенными. Перед ними начались онлайн-голосование и большая подготовка по созданию некоторых образов в своем городе, но это оказалось лишь маленькой частью пути. Москва встретила нас прекрасно. Организаторы позаботились о “доме для финалисток”. Мы жили в шикарном отеле в центре столицы. Репетиционных залов было несколько, но все они находились в шаговой доступности. С нами работала команда “Танцы на ТНТ”. Сначала мы не могли поверить своим глазам. Первые четыре дня были на съемках, готовились специальные ролики для финального шоу. Один из дней мы гуляли по Москве с чудесным гидом, который, кстати, рассказал много необычных фактов о городе. Остальные дни мы репетировали выходы шоу. Репетиции проходили с 10 до 18 часов ежедневно, но на этом мы не останавливались. Организаторы говорят о том, что наш сезон самый дружный за всю историю конкурса. И это так, ведь, после основных репетиций мы занимались с теми девочками, у кого что-либо не получалось. Мы старались сделать общее красивое шоу, а не только показать себя. Придя в номер удавалось заснуть не сразу, ведь эмоции от работы в такой команде просто переполняли.

Какие у вас сложились отношения с другими участницами? Чувствовалась ли конкуренция?

Не знаю, как это получается у конкурса “Мисс Офис”, но я в осознанном возрасте, во время невероятной конкуренции, обрела настоящих подруг, причем из разных “уголков” мира. Планируем прилететь к Саше (Топорова Александра – участница конкурса) из Дубая на открытие своей онлайн-школы английского языка, как следует отметить День Рождения Сабины в Минске (Гурбанова Сабина – участница конкурса), поздравить Женечку из Екатеринбурга (Деревянкина Евгения – участница конкурса) с рождением новой ячейки общества, и этот список может только пополняться. Конкуренция была, но лично я всегда делала акцент на человеческие качества, поэтому удалось сохранить душевные отношения с участницами.

А кто из твоих близких приехал тебя поддержать?

На финал меня приехали поддержать родители. Дома я называю их “мои талисманчики”. Действительно, когда рядом родные, то все “горы по плечу и море по колено”. Не представляю, какие эмоции они испытали, когда на сцене озвучили мое имя. Мама встала и начала бегать по залу, а папа вместе со мной заплакал.

Какие номинации ты присматривала для себя?

Я была готова к любому исходу событий. По приезду думала о победе. После, когда во время подготовки что-то не получалось, то были мысли – только бы попасть в любую из 14 главных номинаций. На второй неделе подготовки я отпустила погоню за титулами и просто счастливая ходила на тренировки, а результат наоборот не заставил себя ждать.

Какие мысли проносились в голове в момент награждения?

Если честно, когда прошли 13 конкурсанток до меня, объявлены первая и вторая вице-Мисс Офис, то я понимала, что сейчас тот момент, когда или все, или ничего. Я приготовилась также счастливо улыбаться и радоваться победе другой девочки, ведь наш сезон, действительно, очень дружный, но и конкурентноспособный. Как только слова Светланы Станиславовны подходили к объявлению фамилии, то я увидела, что камеры начали разворачиваться в сторону сцены, где стою я. Дыхание участилось, сердце начало биться так, как будто сейчас выпрыгнет. “Неужели я”, – пробежало в голове, от волнения звук в ушах почти пропал. Как только назвали мою фамилию – все, как в тумане, села и начала плакать, тут же вспомнила, где я, собралась и пошла в центр сцены. Слезы не останавливались, ведь я просто не могла поверить, что все мои усилия были не напрасны.

Что поменялось в твоей жизни после конкурса? Заметила какие-то изменения в себе?

Пока не заметила глобальных изменений. Самое приятное – осознавать, что я стала мотиватором и примером веры в себя для людей из маленький городов. Получаю десятки писем ежедневно: “Оказывается для победы неважно откуда ты, если у тебя получилось, то и я смогу”.