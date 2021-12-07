 

Певица Маша Распутина собралась судиться из-за клеветы в свой адрес

07.12.2021, 15:04, Разное
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Маша Распутина заявила о намерении судиться за клевету в свой адрес. Она не собирается оставлять ситуацию безнаказанной.
В рамках одного из интервью Елена Захарова, избранница бывшего мужа Маши Распутиной, отметила, что артистка якобы отрицательно высказалась о Жанне Фриске. После этого общественность ополчилась на исполнительницу хита «Роза чайная». Слова, которые принадлежали якобы Распутиной, очень расстроили отца Жанны Фриске. Он не сдержал слёз после услышанного.

Маша Распутина отметила, что ей приписали ложное высказывание. Она намерена доказать правду в суде. Исполнительница уже обратилась к адвокату Сергею Жорину для защиты своих интересов. Юрист уже подготовил заявление в правоохранительные органы. Теперь необходимо провести проверку и установить обстоятельства, предшествовавшие всем событиям.

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года в результате рака головного мозга. Артистке было всего 40 лет, напоминает портал «Глобал.МСК».



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