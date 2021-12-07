Скандалы: Подчищенная биография Катерины Босов
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Почему вдова угольного олигарха никогда не афишировала, где она проходила свои первые университеты
Чем больше времени проходит со дня трагической гибели угольного олигарха Дмитрия Босова, там больше загадок и интриг появляется вокруг этой истории. Молодая вдова, в браке с которой Босов успел прожить всего четыре года, до их знакомства, оказывается, управляла делами элитного агентства «эскорт-услуг». Вероятно, уже тогда Екатерина Ястребова (в замужестве Катерина Босов) начала охоту за активами Дмитрия Босова.
А фактически сразу после его самоубийства объявила себя основным собственником и председателем совета директоров группы компаний «Сибантрацит». Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану – скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ В ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕУЛКЕ
Офисный особняк в тихом центре Москвы, по адресу Последний переулок, д. 7, сегодня известен тем, что там квартирует контора известного адвоката Александра Добровинского, без участия которого не обходится, пожалуй, ни один богемный скандал. А в начале «нулевых», преимущественно по вечерам, сюда съезжались «звезды» рангом пониже: девушки из России, Украины, Белоруссии, Казахстана с модельными внешними данными, образованные, со знанием иностранных языков, и, конечно, заинтересованные в знакомствах с состоятельными мужчинами. В Последнем переулке их ждал кастинг – тщательный отбор перед первым свиданием. Или перед десятком первых свиданий, тут уж как получится.
Заправлял этим нехитрым бизнесом (который в 90-х получил меткое народное определение «торговля лохматым золотом») Давид Каплан по кличке «Додик» – один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием.
Большинство членов Вильнюсской ОПГ полегло в криминальных разборках, многих посадили, «Додику» же удалось вовремя сбежать из Литвы и наладить бизнес в России. «Википедия» называет Давида Каплана «основателем 70 проектов в области строительства и нефтепереработки», СМИ же не раз упоминали его в качестве делового партнёра братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых по группе «Сумма». После ареста братьев в 2018 году партнёр предсказуемо стал их подельником, и сейчас скрывается за пределами России, находясь в международном розыске по запросу МВД РФ.
Что касается «лохматого» бизнеса Каплана, то в народе он был не так известен, как аналогичный бизнес, скажем, Петра Листермана, разрекламированный практически всеми бульварными газетами. Однако люди знающие называют Листермана «мелким торговцем» в сравнении с Капланом, и говорят, что последнему удалось организовать настоящий «бутик эскорт-услуг».
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан. Он лично просматривал запросы на участие в кастинге с данными девушек, которые ему передавали секретари, их фотографии, и лично согласовывал каждую кандидатуру. Словом, в Последнем переулке Давид Каплан был без преувеличения «первым парнем», и себя самого обществом красивых девушек тоже не обделял. Например, когда Каплан ввязался в интригу вокруг руководства международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и вёл переговоры с Кирсаном Илюмжиновым, британская газета The Guardian цитировала слова очевидца: «Каплан был мужчиной порядка сорока лет. Он был похож на человека из журнала Playboy и явно очень богат. У него была страсть к итальянской кухне, а столики для него резервировались в лучших ресторанах Москвы. Его личный помощник оперировал сразу четырьмя мобильными телефонами. Он также владел модельным агентством. Каждый раз, когда мы встречались, рядом с ним были разные модели».
«СПОРТСМЕНКИ» КАТИ ЯСТРЕБОВОЙ
Судя по структуре расходов московского офиса «Мегастоун Технолоджиз ЛТД», никакой другой деятельности представительство не вело. Аренда и охрана помещения, расходы на связь, зарплата сотрудникам, и всё – то есть, ничем другим, кроме подбора девушек и организации свиданий, фирма не занималась. Главой представительства, по данным реестра юрлиц, был лично Давид Каплан. А возглавляла «операционную команду» Екатерина Ястребова – студентка Московского государственного юридического университета им. Кутафина. Именно ей вменялось в обязанности чётко расписать процесс по шагам, и не допустить никаких сбоев.
Происходило это так. Первый очный кастинг проводился в 18-20 часов в рабочие дни при непосредственном участии Давида Каплана. Затем две-три отобранных девушки сопровождали Каплана и его спутников в ресторан. Столики заказывались в самых модных столичных заведениях, таких как: бар «Лепс», часто зал «Versace», 1-й VIP; VIP-зал в ресторане «Noa» (белый VIP, красный VIP); «Tatler»; «Палаццо Дукале»; «Zолотой»; «Albero»; «Семифреддо»; «La Maree» (пос. Жуковка); «White Cafe»; «Mr. Lee», и других.
Как рассказали люди, работавшие в офисе Каплана, столики бронировались заранее, чаще всего на 21-22 часа на фамилии – Давыдов (курящий), Иванов (некурящий), Петров. Заказывали почти всегда не один, а два столика, часто на разное время с промежутком в полчаса-час. По окончании вечера с девушками рассчитывались – от 10 тысяч рублей, в отдельных случаях, если девушка очень понравилась, были возможны выплаты сверх установленной таксы.
Иногда девушек сразу забирали для интимного продолжения вечера. Для девушки это не было сюрпризом – соответствующие пометки обязательно делались агентами при направлении заявки на кастинг. Если девушка изначально выражала готовность оказывать интимные услуги, на её анкете появлялось слово «спорт». Если без интима – «не спорт». Разделять девушек на «спортсменок» и «не спортсменок», подбирать контингент, отвечающий запросам клиентов было доверено, в том числе, Екатерине Ястребовой. Нередко Каплан и сам приглашал «спортсменок» к себе домой в Екатериновку, где у него был особняк, или в отель.
«Модельное агентство» работало с агентами по всей России, а также в Украине, Белоруссии и Казахстане. В Москве вести дела Давиду Каплану помогали несколько помощников-менеджеров: в 2011-2012 годах ими были Ястребова Екатерина, Глаголева Дарья, Сяинова Альбина. В Лондоне на связи с Капланом был его помощник-менеджер Дмитрий Билоливидис (Dimitrios Belolividis), а в Израиле – Лейбзон Эли.
Славянские девушки предлагались для знакомства и для совместных турпоездок состоятельным людям, зачастую знаменитостям. Известно, что Каплан был лично знаком с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, любившим красивый отдых и красивых женщин, и часто хвастался их общей фотографией.
Ежегодно в январе перед поездкой в Куршевель Каплан ограниченным тиражом издавал фотокалендарь с девушками, который распространял среди ограниченного круга лиц. Среди красавиц были и девушки, которые впоследствии сделали себе головокружительную карьеру в шоу-бизнесе.
В зоне ответственности Кати Ястребовой были, помимо прочего, связи с десятками региональных модельных агентств и частных агентов. Ястребова встречала девушек в аэропорту, селила их в отелях (преимущественно «Сретенка», иногда «Метрополь»), объясняла им правила, которыми они должны были следовать в Москве, готовила к встрече с шефом, который лично отбирал претенденток для своей картотеки. То есть, можно считать, что перед тем как в 2017-м году возглавить компанию «Сибантрацит-Логистик», будущая бизнес-вумэн, по сути, прошла огромную школу другой «логистики» – элитного сводничества.
С уходом в «большой бизнес» Катерина Босов начала старательно скрывать факт своей работы на Давида Каплана, исключив его из всех автобиографий. Однако проверяется эта информация достаточно легко: девушки присылали свои анкеты в «эскорт-бутик» на e-mail plus798541060хх@yahoo.com. Очевидно, что в этом адресе электронной почты указан и номер мобильного телефона, проверив которой через популярный онлайн-сервис GetContact, мы получили следующий результат:
В ОЖИДАНИИ «СВОЕЙ» ВЕЧЕРИНКИ
Бывшие сотрудники офиса компании «Мегастоун Технолоджиз», к сожалению, не смогли точно вспомнить, при каких обстоятельствах Екатерина Ястребова начала у них работать, но предполагают, что юная Катя удачно «прошла кастинг» у 44-летнего в то время Давида Каплана. Возможно, оказалась в числе отобранных поужинать, и на ужине произвела впечатление не только на клиентов, но и на самого израильского бизнесмена. Ещё мог сыграть свою роль тот любопытный факт, что маму Кати зовут Юлия Каплан, и Катя, конечного, не преминула сказать об этом будущему работодателю. Вряд ли она приходится миллиардеру Каплану родственницей, поскольку жила на тот момент в панельной «двушке» в районе Ховрино, но одинаковые фамилии, вполне возможно, сыграли свою роль. В итоге Ястребова стала сначала секретаршей, а потом и личной помощницей Каплана, и, наконец, фактически операционным директором его «модельного агентства».
Размах деятельности этого «эскорт-бутика» поражал воображение. Каплан нередко устраивал выездные вечеринки в Куршевеле, Ольбии, на Сардинии, Капри, Мальдивах. Для этих туров он отбирал необходимое количество девушек, организовывал их студийную фотосъемку. Катя Ястребова отвечала за получение виз, покупку билетов, бронирование отелей и т д.
Подобные же праздники он устраивал ежегодно и по случаю своего дня рождения, всякий раз удивляя всех масштабностью действа. Одно из таких торжеств, ещё на этапе его организации, едва не сорвалось, поскольку о вечеринке узнали итальянские журналисты. Газета Corriere della Serra опубликовала статью о готовящейся частной вечеринке «с концертом Стинга, устрицами, икрой, омарами и прочими атрибутами красивой жизни», организатором которой оказался бизнесмен Давид Каплан, «имеющий израильское гражданство, но проводящий много времени в Москве». В итоге, напуганный вниманием прессы, Каплан решил перенести праздник во Францию, на Лазурный Берег.
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла. Удивлять гостей собирались Стингом, но о вечеринке пронюхали иностранные журналисты. Гости, среди которых ожидались и государевы люди (Давид Каплан тесно связан с российским правительством), забеспокоились, и вечеринку пришлось перенести на Лазурный Берег, где она и состоялась».
Эскорт-бизнес для Каплана был отличным способом получить знакомства в высоких предпринимательских и правительственных кругах. Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.
НИЦЦА, КАЛИФОРНИЯ, УСОВО…
Помимо эскортниц, в картотеке у Каплана были девушки, которые просто искали себе богатых женихов, а среди крупных бизнесменов были люди, которые искали себе жену для создания семьи. Молодой успешный предприниматель, владелец угольных разрезов и шахт Дмитрий Босов был знаком с Давидом Капланом. Доступ к этой картотеке, конечно, был и у Кати Ястребовой.
Известная рублёвская обозревательница Божена Рынка в своем телеграм-канале недавно написала: «В 2014 году в Ницце Босов гостил у товарища, а тот пригласил «девочек», среди которых была Катя <Ястребова>. Встреча Кати и Димы была не случайной, ее интересовал именно Босов. За знакомство с ним и «нужный результат» она обещала своей подруге Наташе Рагозиной дом на Рублевке. Дом та так и не получила, а вот Катя Диму развела и на себе женила».
«Товарищем», имени которого Рынска не называет, был, вероятнее всего, Давид Каплан, а Ястребова воспользовалась не только помощью некой Рагозиной, но и собственным служебным положением. К тому моменту она уже не занималась операционным руководством московского представительства «Мегастоун Технолоджиз ЛТД», но зато к тому моменту она стала уже супер-профессионалкой по вопросам соблазнения.
Так или иначе, охота стала удачной: вскоре Ястребова женила на себе Босова, сама стала зваться Катериной Босов, и превратила жизнь олигарха, по мнению Рынски, в сущий ад. «Катя устраивала меланхоличному Босову истерики», – пишет она. — «Босов прощал ей всё. А она хладнокровно реализовывала главный план: забрать все его активы».
Именно Катерина подговорила Босова открыть крайне сомнительный бизнес в США: стартап по производству препаратов из каннабиса, медицинское потребление которого недавно было легализовано в Калифорнии. Именно ей принадлежала идея купить на 30 млн долларов огромный особняк в Беверли-Хиллз, приобретение которого американские СМИ объяснили исключительно дурным вкусом «этих русских». Читатели новости, в свою очередь, окрестили новый дом молодой четы Босовых «мавзолеем для ходячих мертвецов», а кто-то, видимо, хорошо осведомлённый, добавил едкий комментарий: «Кокаин — адский наркотик!» Закончилась же вся эта брачная история выстрелом из пистолета Glock 19, прогремевшем в элитном подмосковном поселке Усово 6 мая 2020 года. Полагают, что, измученный скандалами жены и к тому же, как уверяет Рынска, прознавший о её постоянных изменах, Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством. Хороший, согласитесь, урок для состоятельных людей, которые выбирают жён через «модельные агентства» – такие, в каком работала и искала своего олигарха Катерина Босов.
Евгений Федоров, Сергей Беляев
По материалам СМИ
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