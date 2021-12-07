Скандалы: Подчищенная биография Катерины Босов

Почему вдова угольного олигарха никогда не афишировала, где она проходила свои первые университеты

Чем больше времени проходит со дня трагической гибели угольного олигарха Дмитрия Босова, там больше загадок и интриг появляется вокруг этой истории. Молодая вдова, в браке с которой Босов успел прожить всего четыре года, до их знакомства, оказывается, управляла делами элитного агентства «эскорт-услуг». Вероятно, уже тогда Екатерина Ястребова (в замужестве Катерина Босов) начала охоту за активами Дмитрия Босова.

А фактически сразу после его самоубийства объявила себя основным собственником и председателем совета директоров группы компаний «Сибантрацит». Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану – скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ В ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕУЛКЕ

Офисный особняк в тихом центре Москвы, по адресу Последний переулок, д. 7, сегодня известен тем, что там квартирует контора известного адвоката Александра Добровинского, без участия которого не обходится, пожалуй, ни один богемный скандал. А в начале «нулевых», преимущественно по вечерам, сюда съезжались «звезды» рангом пониже: девушки из России, Украины, Белоруссии, Казахстана с модельными внешними данными, образованные, со знанием иностранных языков, и, конечно, заинтересованные в знакомствах с состоятельными мужчинами. В Последнем переулке их ждал кастинг – тщательный отбор перед первым свиданием. Или перед десятком первых свиданий, тут уж как получится.

Заправлял этим нехитрым бизнесом (который в 90-х получил меткое народное определение «торговля лохматым золотом») Давид Каплан по кличке «Додик» – один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием.

Большинство членов Вильнюсской ОПГ полегло в криминальных разборках, многих посадили, «Додику» же удалось вовремя сбежать из Литвы и наладить бизнес в России. «Википедия» называет Давида Каплана «основателем 70 проектов в области строительства и нефтепереработки», СМИ же не раз упоминали его в качестве делового партнёра братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых по группе «Сумма». После ареста братьев в 2018 году партнёр предсказуемо стал их подельником, и сейчас скрывается за пределами России, находясь в международном розыске по запросу МВД РФ.

Что касается «лохматого» бизнеса Каплана, то в народе он был не так известен, как аналогичный бизнес, скажем, Петра Листермана, разрекламированный практически всеми бульварными газетами. Однако люди знающие называют Листермана «мелким торговцем» в сравнении с Капланом, и говорят, что последнему удалось организовать настоящий «бутик эскорт-услуг».

Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан. Он лично просматривал запросы на участие в кастинге с данными девушек, которые ему передавали секретари, их фотографии, и лично согласовывал каждую кандидатуру. Словом, в Последнем переулке Давид Каплан был без преувеличения «первым парнем», и себя самого обществом красивых девушек тоже не обделял. Например, когда Каплан ввязался в интригу вокруг руководства международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и вёл переговоры с Кирсаном Илюмжиновым, британская газета The Guardian цитировала слова очевидца: «Каплан был мужчиной порядка сорока лет. Он был похож на человека из журнала Playboy и явно очень богат. У него была страсть к итальянской кухне, а столики для него резервировались в лучших ресторанах Москвы. Его личный помощник оперировал сразу четырьмя мобильными телефонами. Он также владел модельным агентством. Каждый раз, когда мы встречались, рядом с ним были разные модели».

«СПОРТСМЕНКИ» КАТИ ЯСТРЕБОВОЙ

Судя по структуре расходов московского офиса «Мегастоун Технолоджиз ЛТД», никакой другой деятельности представительство не вело. Аренда и охрана помещения, расходы на связь, зарплата сотрудникам, и всё – то есть, ничем другим, кроме подбора девушек и организации свиданий, фирма не занималась. Главой представительства, по данным реестра юрлиц, был лично Давид Каплан. А возглавляла «операционную команду» Екатерина Ястребова – студентка Московского государственного юридического университета им. Кутафина. Именно ей вменялось в обязанности чётко расписать процесс по шагам, и не допустить никаких сбоев.

Происходило это так. Первый очный кастинг проводился в 18-20 часов в рабочие дни при непосредственном участии Давида Каплана. Затем две-три отобранных девушки сопровождали Каплана и его спутников в ресторан. Столики заказывались в самых модных столичных заведениях, таких как: бар «Лепс», часто зал «Versace», 1-й VIP; VIP-зал в ресторане «Noa» (белый VIP, красный VIP); «Tatler»; «Палаццо Дукале»; «Zолотой»; «Albero»; «Семифреддо»; «La Maree» (пос. Жуковка); «White Cafe»; «Mr. Lee», и других.

Как рассказали люди, работавшие в офисе Каплана, столики бронировались заранее, чаще всего на 21-22 часа на фамилии – Давыдов (курящий), Иванов (некурящий), Петров. Заказывали почти всегда не один, а два столика, часто на разное время с промежутком в полчаса-час. По окончании вечера с девушками рассчитывались – от 10 тысяч рублей, в отдельных случаях, если девушка очень понравилась, были возможны выплаты сверх установленной таксы.

Иногда девушек сразу забирали для интимного продолжения вечера. Для девушки это не было сюрпризом – соответствующие пометки обязательно делались агентами при направлении заявки на кастинг. Если девушка изначально выражала готовность оказывать интимные услуги, на её анкете появлялось слово «спорт». Если без интима – «не спорт». Разделять девушек на «спортсменок» и «не спортсменок», подбирать контингент, отвечающий запросам клиентов было доверено, в том числе, Екатерине Ястребовой. Нередко Каплан и сам приглашал «спортсменок» к себе домой в Екатериновку, где у него был особняк, или в отель.

«Модельное агентство» работало с агентами по всей России, а также в Украине, Белоруссии и Казахстане. В Москве вести дела Давиду Каплану помогали несколько помощников-менеджеров: в 2011-2012 годах ими были Ястребова Екатерина, Глаголева Дарья, Сяинова Альбина. В Лондоне на связи с Капланом был его помощник-менеджер Дмитрий Билоливидис (Dimitrios Belolividis), а в Израиле – Лейбзон Эли.

Славянские девушки предлагались для знакомства и для совместных турпоездок состоятельным людям, зачастую знаменитостям. Известно, что Каплан был лично знаком с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, любившим красивый отдых и красивых женщин, и часто хвастался их общей фотографией.

Ежегодно в январе перед поездкой в Куршевель Каплан ограниченным тиражом издавал фотокалендарь с девушками, который распространял среди ограниченного круга лиц. Среди красавиц были и девушки, которые впоследствии сделали себе головокружительную карьеру в шоу-бизнесе.

В зоне ответственности Кати Ястребовой были, помимо прочего, связи с десятками региональных модельных агентств и частных агентов. Ястребова встречала девушек в аэропорту, селила их в отелях (преимущественно «Сретенка», иногда «Метрополь»), объясняла им правила, которыми они должны были следовать в Москве, готовила к встрече с шефом, который лично отбирал претенденток для своей картотеки. То есть, можно считать, что перед тем как в 2017-м году возглавить компанию «Сибантрацит-Логистик», будущая бизнес-вумэн, по сути, прошла огромную школу другой «логистики» – элитного сводничества.

С уходом в «большой бизнес» Катерина Босов начала старательно скрывать факт своей работы на Давида Каплана, исключив его из всех автобиографий. Однако проверяется эта информация достаточно легко: девушки присылали свои анкеты в «эскорт-бутик» на e-mail plus798541060хх@yahoo.com. Очевидно, что в этом адресе электронной почты указан и номер мобильного телефона, проверив которой через популярный онлайн-сервис GetContact, мы получили следующий результат:

В ОЖИДАНИИ «СВОЕЙ» ВЕЧЕРИНКИ

Бывшие сотрудники офиса компании «Мегастоун Технолоджиз», к сожалению, не смогли точно вспомнить, при каких обстоятельствах Екатерина Ястребова начала у них работать, но предполагают, что юная Катя удачно «прошла кастинг» у 44-летнего в то время Давида Каплана. Возможно, оказалась в числе отобранных поужинать, и на ужине произвела впечатление не только на клиентов, но и на самого израильского бизнесмена. Ещё мог сыграть свою роль тот любопытный факт, что маму Кати зовут Юлия Каплан, и Катя, конечного, не преминула сказать об этом будущему работодателю. Вряд ли она приходится миллиардеру Каплану родственницей, поскольку жила на тот момент в панельной «двушке» в районе Ховрино, но одинаковые фамилии, вполне возможно, сыграли свою роль. В итоге Ястребова стала сначала секретаршей, а потом и личной помощницей Каплана, и, наконец, фактически операционным директором его «модельного агентства».

Размах деятельности этого «эскорт-бутика» поражал воображение. Каплан нередко устраивал выездные вечеринки в Куршевеле, Ольбии, на Сардинии, Капри, Мальдивах. Для этих туров он отбирал необходимое количество девушек, организовывал их студийную фотосъемку. Катя Ястребова отвечала за получение виз, покупку билетов, бронирование отелей и т д.

Подобные же праздники он устраивал ежегодно и по случаю своего дня рождения, всякий раз удивляя всех масштабностью действа. Одно из таких торжеств, ещё на этапе его организации, едва не сорвалось, поскольку о вечеринке узнали итальянские журналисты. Газета Corriere della Serra опубликовала статью о готовящейся частной вечеринке «с концертом Стинга, устрицами, икрой, омарами и прочими атрибутами красивой жизни», организатором которой оказался бизнесмен Давид Каплан, «имеющий израильское гражданство, но проводящий много времени в Москве». В итоге, напуганный вниманием прессы, Каплан решил перенести праздник во Францию, на Лазурный Берег.

Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла. Удивлять гостей собирались Стингом, но о вечеринке пронюхали иностранные журналисты. Гости, среди которых ожидались и государевы люди (Давид Каплан тесно связан с российским правительством), забеспокоились, и вечеринку пришлось перенести на Лазурный Берег, где она и состоялась».

Эскорт-бизнес для Каплана был отличным способом получить знакомства в высоких предпринимательских и правительственных кругах. Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.

НИЦЦА, КАЛИФОРНИЯ, УСОВО…

Помимо эскортниц, в картотеке у Каплана были девушки, которые просто искали себе богатых женихов, а среди крупных бизнесменов были люди, которые искали себе жену для создания семьи. Молодой успешный предприниматель, владелец угольных разрезов и шахт Дмитрий Босов был знаком с Давидом Капланом. Доступ к этой картотеке, конечно, был и у Кати Ястребовой.

Известная рублёвская обозревательница Божена Рынка в своем телеграм-канале недавно написала: «В 2014 году в Ницце Босов гостил у товарища, а тот пригласил «девочек», среди которых была Катя <Ястребова>. Встреча Кати и Димы была не случайной, ее интересовал именно Босов. За знакомство с ним и «нужный результат» она обещала своей подруге Наташе Рагозиной дом на Рублевке. Дом та так и не получила, а вот Катя Диму развела и на себе женила».

«Товарищем», имени которого Рынска не называет, был, вероятнее всего, Давид Каплан, а Ястребова воспользовалась не только помощью некой Рагозиной, но и собственным служебным положением. К тому моменту она уже не занималась операционным руководством московского представительства «Мегастоун Технолоджиз ЛТД», но зато к тому моменту она стала уже супер-профессионалкой по вопросам соблазнения.

Так или иначе, охота стала удачной: вскоре Ястребова женила на себе Босова, сама стала зваться Катериной Босов, и превратила жизнь олигарха, по мнению Рынски, в сущий ад. «Катя устраивала меланхоличному Босову истерики», – пишет она. — «Босов прощал ей всё. А она хладнокровно реализовывала главный план: забрать все его активы».

Именно Катерина подговорила Босова открыть крайне сомнительный бизнес в США: стартап по производству препаратов из каннабиса, медицинское потребление которого недавно было легализовано в Калифорнии. Именно ей принадлежала идея купить на 30 млн долларов огромный особняк в Беверли-Хиллз, приобретение которого американские СМИ объяснили исключительно дурным вкусом «этих русских». Читатели новости, в свою очередь, окрестили новый дом молодой четы Босовых «мавзолеем для ходячих мертвецов», а кто-то, видимо, хорошо осведомлённый, добавил едкий комментарий: «Кокаин — адский наркотик!» Закончилась же вся эта брачная история выстрелом из пистолета Glock 19, прогремевшем в элитном подмосковном поселке Усово 6 мая 2020 года. Полагают, что, измученный скандалами жены и к тому же, как уверяет Рынска, прознавший о её постоянных изменах, Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством. Хороший, согласитесь, урок для состоятельных людей, которые выбирают жён через «модельные агентства» – такие, в каком работала и искала своего олигарха Катерина Босов.

Евгений Федоров, Сергей Беляев

По материалам СМИ