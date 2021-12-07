Врач Екатерина Кудина рассказала об опасности беспричинной потери веса

Иногда резкое похудение свидетельствует о наличии серьезных проблем со здоровьем. Сахарный диабет и туберкулез вызывают резкую потерю веса.

Екатерина Кудина рассказала, что при беспричинной потере веса нужно срочно обратиться к врачу. Если похудение не связано с изменениями в питании или способе жизни – нужно задуматься о наличии проблем со здоровьем. К основным заболеваниям, которые вызывают резкое снижение веса, относятся: сахарный диабет, гиперфункция щитовидной железы, эндокринные патологии, аутоиммунные заболевания, туберкулез и другие инфекционные болезни, а также онкология.

Доцент кафедры поликлинической терапии добавила, что иногда резкое изменение веса может быть связано с возрастной перестройкой, особенно у подростков, женщин в период менопаузы или вследствие старения. Но об этом можно судить только после тщательного медицинского обследования. Даже если наличие серьезных заболеваний не подтвердилось, врач даст советы насчет питания и образа жизни. В любом случае, резкое похудение – большой стресс для организма. Вследствие постоянных потрясений у человека могут усугубиться различные проблемы со здоровьем, поэтому важно убрать причину стресса для предотвращения негативных последствий.

Кудина объяснила, что при визите к врачу нужно рассказать о всех сопутствующих симптомах, которые возникли вследствие резкого похудения. Очень важно заметить, чувствует ли пациент любую боль, есть ли нарушения пищеварения, какая температура тела, обострились ли хронические заболевания, какое состояние кожи и т.д. Чем скорее и правильнее специалист поставит диагноз, тем быстрее больной получит нужную схему лечения и избавится от проблемы.

Источник: 1prime.ru