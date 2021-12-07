Дефицит фосфора может привести к зубному кариесу

Дефицит фосфора в организме может привести к развитию зубного кариеса. Такое заявление сделала врач-диетолог Лера Лавски. Она назвала продукты, которые богаты данным веществом.

Фосфор содержится в мясе, рыбе, яйцах, овощах. Элемент после кальция является вторым в организме по содержанию минералов. 85% фосфора содержится в зубах и костях, его частицы присутствуют в каждой клетке, поскольку он задействован в производстве энергии.

Нехватка фосфора часто приводит к зубному кариесу, ослабленным костям, болям в мышцах и суставах, звону в ушах, повышенной тревожности и проблемам с концентрацией внимания. У детей может происходить задержка роста и развития. Фосфор содержится не только в мясе и рыбе, но и в бобовых, фруктах, зерновых и ягодах.

По всему миру является распространенной «западня диета». Она предполагает потребление всех вышеназванных продуктов. В то же время иногда наблюдается переизбыток фосфора, он проявляется такими же симптомами, как и нехватка элемента, пишет портал Newinform.