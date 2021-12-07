Роспотребнадзор заявил о повышении заболеваемости гриппом в стране



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Число регионов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю возросло на 10 субъектов, отметили в Роспотребнадзоре. Случаи заболевания регистрируются преимущественно среди взрослых и подростков.

И хотя общая заболеваемость связана в первую очередь с циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, доля случаев гриппа продолжает нарастать. В Роспотребнадзоре напомнили о возможности сделать вакцину от гриппа, прививочная кампания продолжается во всех региона страны. По состоянию на 4 декабря вакцину от сезонного вируса получили свыше 59,46 миллионов человек человек (40,7% населения).

При этом обстановка в заболеваемостью COVID-19 в РФ остается нестабильной, за минувшие сутки по всей стране подтверждено 32 136 случаев заражения, умерло 1 184 пациента. Накануне в ведомстве сообщили о выявлении двух случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 омикрон у двух туристок из ЮАР. Кроме того, коронавирус подтвердился еще у десяти туристов, прилетевших из Южной Африки, сейчас проводится секвенирование выделенного вируса. По распоряжению Роспотребнадзора все вернувшиеся из этой страны туристы проходят двухнедельный карантин под наблюдением врачей.

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Отметим, что Всемирная организация здравоохранения еще в прошлом году предупреждала о вероятности одновременного распространения гриппа и коронавируса и рекомендовала усилить вакцинацию против гриппа. Этого не произошло: заболеваемость гриппом значительно снизилась, а во второй половине года практически сошла на нет. По мнению ученых, защитную роль сыграли усиленные меры профилактики и ограничения в связи с COVID-19.

Однако минувшей осенью эпидемиологи заявили о возможном возвращении гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за низкой заболеваемости гриппом в прошлом году у населения не сформировалась «иммунная прослойка», что делает людей более уязвимыми к этой инфекции.

Американские эпидемиологи также предрекали всплеск заболеваемости гриппом в новом сезоне. Согласно прогнозам, до конца года в США число госпитализаций в связи с гриппом может вырасти минимум на полмиллиона по сравнению с предыдущими годами. Из-за ослабления коллективного иммунитета больше всего новая эпидемия может ударить по детям младшего возраста.