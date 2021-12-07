 

Кот спас хозяина от смертельно опасного «друга», который спрятался в пакете из супермаркета

07.12.2021, 11:30, Разное
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Однажды австралиец по имени Рики вернулся домой с пакетами из магазина. Их он разметил на кухне, но не успел разобрать, так как у мужчины была назначена важная встреча.

Когда Рики вернулся, он обратил внимание на поведение кота – животное вело себя очень беспокойно, при этом постоянно крутился возле кресла.

Он агрессировал на мебель, точил когти, отпрыгивал от него. Поведение любимца насторожило мужчину, он решил заглянуть под мебель, но ничего особенного под ним не нашел.

Подумав, что кот играется, парень отправился в бар. Спустя несколько часов он вернулся домой, и увидел, что внимание кота теперь привлекли пакеты с покупками.

«Я хотел открыть холодильник, и обратил внимание, что питомец прыгает на пакеты, которые стояли рядом» – говорит Рики.

После того, как парень раскрыл пакеты, ему сразу все стало понятно. В паре сантиметров от кота и его хозяина находилась одно из самых ядовитых существ на планете – тигровая змея.

Эта встреча могла стать смертельной. Змея скрылась под холодильником, и мужчине вдалось словить рептилию за заднюю часть и выкинуть на улицу.



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