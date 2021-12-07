Эксперт Сачков отметил важность прогрева двигателя даже при минимальных морозах

Автомобильный эксперт Максим Сачков напомнил о том, что важно прогревать двигатель зимой. Это нужно делать даже в случае минимальных морозов.

Регулярный прогрев двигателя поможет продлить его срок службы. Как заметил эксперт, по данному вопросу автомобилисты часто расходятся во мнениях. Однако важно не бросаться в крайности – не прогревать движок или же делать это слишком долго. Здесь необходимо найти баланс. Например, когда уличный термометр показывает ноль градусов, то достаточно потратить на эту процедуру пару минут. В противном случае автомобилисту придется регулярно обращаться в сервис.

При холодном спуске происходит самый большой износ мотора. В связи с этим в автомобилях такси движки часто работают долго без капительного ремонта. У них наблюдается наименьшее число спусков, мотор практически не приходится глушить.

Чтобы продлить срок службы автомобиля, необходимо следить за тем, как стартует движение. Водитель должен трогаться без каких-либо внезапных рывков. Подходит только плавное и размеренное движение транспортного средства, пишет портал iReactor.