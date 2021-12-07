 

Иван Ургант посвятил программу умершей бабушке

07.12.2021, 11:22, Разное
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Ведущий Иван Ургант посвятил свою авторскую программу покойной бабушке. На один день проект получил название «Вечерняя Ургант».
Бабушка Ивана Урганта, актриса и певица Нина Ургант, скончалась на 93-м году жизни 3 декабря. Знаменитый внук посвятил ей трогательный пост в социальной сети Instagram, рассказав о своем счастливом детстве. Поклонники и коллеги по цеху выразили ведущему соболезнования. Теперь Иван Ургант реши посвятить звезде «Белорусского вокзала» памятную программу.

Во время эфира на «Первом канале» Иван Ургант поблагодарил знаменитую бабушку за фамилию. Он также вспомнил несколько интересных моментов из жизни. Нина Ургант постоянно поддерживала внука после выпусков его авторской программы. Она всегда успокаивала ведущего, если что-то не получилось.

Бабушка называла внука Ванята, а он ее – Нинуля. Актриса всегда смотрела передачу «Вечерний Ургант», но в последнее время ей тяжело было дождаться позднего эфира. Несмотря на любовь к внуку, актриса могла сделать критические замечания, не подбирая выражений, пишет портал «Слово и дело».



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