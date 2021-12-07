Ствол и семейное древо

Пистолет устроившему скулшутинг подростку подарили родители. Американские школьники спасали себя сами.



Массовая акция памяти жертв 15-летнего стрелка в средней школе Оксфорда, США. Фото: Seth Herald / Reuters

Очередная массовая стрельба в школе в заголовках американских новостей. 15-летний Итан Крамбли, учащийся средней школы в городке Оксфорд, пригороде Детройта, штат Мичиган, застрелил четверых школьников (двух юношей и двух девушек в возрасте от 14 до 17 лет), ранил еще семерых. Президент Джо Байден выразил соболезнования учащимся и их семьям. Эта трагедия привлекла внимание всей страны, казалось бы, привыкшей к подобным «инцидентам» двумя необычными обстоятельствами.

«Вопиющие детали»

Первое — прокурор округа Окленд Карен Макдональд обвинила подозреваемого убийцу в терроризме, помимо дежурных обвинений: по четырем пунктам — в убийстве первой степени, по семи пунктам — в нападении с целью убийства и по двенадцати пунктам — в хранении огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления.

Итан Крамбли не имел права выносить из дома оружие, записанное на имя его отца. Но одновременно в Мичигане не существует закона, который требует от владельцев оружия хранить оружие в недоступном для детей месте. Арестованный подросток, который сдался полиции, как пояснила окружной судья, пока хранит молчание, вины не признает. Он содержится в окружной тюрьме, ему отказано в освобождении под денежный залог. Несмотря на юный возраст, обвинение ему предъявлено как взрослому.

15-летний Итан Крамбли, устроивший стрельбу в средней школе Оксфорда. Фото: полиция Оксфорда

По законам штата Мичиган, за убийство первой степени ему грозит пожизненное заключение, не предусматривающее условно-досрочного освобождения.

Верховный суд США в 2012 году признал пожизненное заключение малолетних преступников без возможности выйти из тюрьмы антиконституционным. Однако мичиганский суд, тем не менее, может вынести Крамбли пожизненный приговор.

Второе необычное обстоятельство: прокурор Мичигана предъявила обвинения в непредумышленном убийстве по четырем пунктам родителям обвиняемого — Дженнифер и Джеймсу Крамбли.

Они купили огнестрельное оружие для своего сына — полуавтоматический пистолет в качестве подарка на Рождество.

Эту трагедию можно было предотвратить, отмечают американские СМИ. Джеймс Крамбли абсолютно законно купил 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет Sig Sauer SP 2022 в пятницу, 26 ноября. В тот же день подозреваемый опубликовал фотографии оружия в Интернете, назвав его своей «новой красотой». На следующий день его мама написала в соцсетях: «Мама и сын проверяют новый рождественский подарок». Судя по заявлению мамы, это был пистолет», — пояснила прокурор Макдональд. Уже во вторник сын разрядил оружие в своих сверстников.

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Школа забила тревогу как минимум дважды. Учительница увидела рисунок, нарисованный Итаном во время урока, где был изображен пистолет и человек, который истекал кровью от двух ранений. На рисунке надпись: «Мысли не останавливаются. Помоги мне» и еще одна надпись над изображением летящей пули: «Кровь повсюду». И похожие рассуждения: «моя жизнь не имеет смысла», «мир мертв». Учительница немедленно сфотографировала пугающий рисунок, сказала администрации школы, и (внимание!) родители в этот же день были вызваны в школу. Но после состоявшейся беседы в присутствии школьного психолога, который сказал, что подростку требуется помощь специалистов, Итана отпустили обратно в класс. И это, как отмечает прокурор, станет предметом дальнейшего расследования — о возможной виновности администрации школы. Родители не спросили сына об оружии, учителя не знали про рождественский подарок, никто не обыскал школьный рюкзак, где с большой вероятностью и находился ствол. Через некоторое время, вернувшись домой, родители не нашли пистолета в незапертом ящике,

и встревоженный отец послал сыну СМС: «Итан, не делай этого!» Джеймс Крамбли позвонил в службу 911, чтобы сообщить о его пропаже. Но было поздно:

примерно в это время 15-летний подросток вышел из уборной уже с пистолетом и открыл огонь на поражение — по всем, кто был поблизости.

Был еще один сигнал. Накануне другая учительница обнаружила, что на уроке Итан по телефону ищет в интернете информацию о патронах и другой боевой амуниции. Об этом инциденте родителям ученика были отправлены электронное письмо и голосовое сообщение, но они не ответили. Мать Крамбли вместо этого написала сыну в тот же день:

«LOL, я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться, чтобы тебя не поймали».

ЛОЛ — кто не в курсе — в текстовой переписке выражает шутку, одобрение или привлечение внимания.

После предъявления им обвинений родители «оксфордского стрелка» скрылись, их машину разыскивает полиция, ориентировка дана в прессу. Взрослые владельцы оружия почти никогда не несут ответственности за то, что дети используют свое оружие для нанесения вреда себе или другим. СМИ вспоминают редкие исключения: в 2000 году гражданин из Флинта, тоже штат Мичиган, был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как 6-летний мальчик, который жил с ним, нашел пистолет в коробке из-под обуви и в школе застрелил свою одноклассницу, «которая ему не нравилась». В прошлом году мать подростка из Индианы была приговорена к испытательному сроку за то, что не вынесла оружие из своего дома после того, как ее психически больной сын угрожал убить одноклассников. В 2018-м он стрелял в школе, никто не пострадал, но мальчик покончил с собой.

На первых слушаниях в суде лейтенант Тим Уиллис из офиса шерифа округа Окленд заявил, что Крамбли ночью накануне стрельбы записал видео, в котором он говорил об убийстве школьников. И, как пишут некоторые СМИ,

кто-то из учащихся якобы видел ролик и пропустил занятия.

«Обстоятельства этого дела просто вопиющие», — отмечает прокурор Макдональд: «Я злюсь как мать. Я злюсь как прокурор. Я злюсь как человек, который живет в этом округе. Я злюсь. <В этом деле> было много вещей, которые можно было бы так просто предотвратить». Окружной шериф Майк Бушар выразил сожаление, что администрация школы не проинформировала полицию о тревожных фактах.

Сейчас в оксфордской школе занятия остановлены. К школьному забору сложены охапки цветов, детские игрушки, хотя четыре жертвы Итана уже вышли из детства.

Мемориал жертвам атаки на среднюю школу Оксфорда. Фото: Seth Herald / Reuters

Когда стало известно о новой массовой стрельбе, в полицию Детройта и окрестностей немедленно стали звонить анонимы с угрозами устроить схожие атаки, и хотя полицейские знали, что на 99 процентов угрозы подражателей были попыткой сорвать занятия в школах, во всем округе Окленд занятия в целях безопасности действительно были отменены, а там, где они продолжались, родители и ученики находились в глубоком стрессе. По словам прокурора, обвинение в терроризме связано с психологическим ущербом, нанесенным остальным членам школьного сообщества, которые не были прямыми жертвами, но все же столкнулись с травмами.

«А как насчет всех детей, которые с криками бегали, прячась под партами? А как насчет всех детей дома, которые не могут есть, не могут спать и не могут представить себе мир, в котором они могли бы когда-нибудь вернуться в эту школу?» — сказала Карен Макдональд.

В соответствии с антитеррористическим актом 2002 года в штате Мичиган прокуратура должна будет доказать, что стрельба в Оксфорде была «направлена на запугивание или принуждение гражданского населения, либо влияние на поведение правительства посредством запугивания или принуждения». Прокурор выступает за ужесточение законов о хранении личного огнестрельного оружия. Но такому ужесточению правил яростно сопротивляются влиятельные группы по защите прав на оружие, такие как Национальная стрелковая ассоциация. Сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут), активный сторонник контроля над огнестрельным оружием, в зале заседаний верхней палаты Конгресса обвинил своих коллег-республиканцев в защите интересов оружейного лобби и заявил, что их защита «святости жизни» в дебатах о праве на аборт пуста, когда они выступают против более строгих законов об оружии, которые могут помочь предотвратить массовые расстрелы. «Не читайте нам лекций о святости, важности жизни, когда 100 человек каждый день гибнут из-за оружия, когда дети ходят в школу, опасаясь, что они не вернутся домой, потому что одноклассник направит на них оружие», — сказал он, обращаясь к республиканцам. «Мы стали частью проблемы», — добавил сенатор: «Наше молчание превратилось в соучастие».

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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